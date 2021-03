Habilitaron más líneas y frecuencias de servicios interurbanos en Misiones

martes 16 de marzo de 2021 | 10:50hs.

Para facilitar el acceso de alumnos y docentes a los centros educativos, la Subsecretaría de Transporte, Puertos, Aeropuertos y Redes de Comunicación autorizó - a través de la disposición Nº 021- la reanudación de servicios de transporte interurbanos a partir de este martes.

Las rutas y frecuencias fueron habilitadas en función a las demandas de los pasajeros, que aumentaron significativamente con el inicio del ciclo lectivo; y se distribuyeron entre las empresas de forma estratégicapara asegurar un servicio eficiente que evite aglomeraciones en las paradas y terminales, respetando así los protocolos de cuidado vigentes.

El anuncio lo dio a conocer en sus redes sociales el ministro de Hacienda de la provincia, Adolfo Safrán.

MÁS LÍNEAS Y FRECUENCIAS DE SERVICIOS INTERURBANOS AUTORIZADAS A CIRCULAR A PARTIR DE HOY MARTES 16 DE MARZO pic.twitter.com/d6CBZBYdYQ — Adolfo Safrán (@adolfosafran) March 16, 2021

Empresas habilitadas, recorridos y frecuencias

- Martignoni Hnos S.R.L

Posadas- Puerto Iguazú: 04.30

Puerto Iguazú- Posadas: 12.00

- Tala S.R.L

L. N. Alem- Posadas: 16.30

Posadas- L. N. Alem: 20.20

- Río Uruguay S.R.L

Posadas- C. de la Sierra: 08/12.15

C. de la Sierra- Posadas: 10.10/ 12.55

Posadas- Azara: 17.45

Azara- Posadas: 19.20

Posadas- San Vicente: 09.00

San Vicente- Posadas: 16.15

- Flecha de Oro S.A

Posadas- Puerto Iguazú: 02.15/ 21.00

Puerto Iguazú- Posadas: 04.25/ 12.15

Posadas- El Soberbio: 07.30

El Soberbio- Posadas: 13.00

- Brilla S.R.L

Oberá- San Javier: 05.45

San Javier- Oberá: 15.10

Oberá- Colonia Aurora: 11.00

Colonia Aurora- Oberá: 14.30

Oberá- 25 de Mayo: 19.40

25 de Mayo- Oberá: 11.30

Oberá- Campo Viera: 05.45/ 06.30/ 12.00/ 15.15/ 16.40

Campo Viera- Oberá: 06.00/ 07.10/ 12.40/ 15.50/ 17.10

Villa Bonita- Oberá, ida y vuelta: consultar horarios en https://www.facebook.com/brillatransporte

Colonia Inglesa- Oberá: 05.30/ 14.00

Oberá- Colonia Inglesa: 11.00

- El Litoral S.R.L

Panambí- Oberá: 06.00/ 08.00/ 10.45/ 12.00/ 14.00/ 17.45

Oberá- Panambí: 06.30/ 08.00/ 10.00/ 11.30/ 16.00/ 21.00

- Águila Dorada

San Javier- Posadas: 04.15/ 09.00

Posadas- San Javier: 06.30/ 16.30

- M. Horianski S.R.L

Posadas- Puerto Iguazú: 19.00

Puerto Iguazú- Posadas: 05.15

- Y. H S. A

Posadas- Apóstoles: 05.00

Apóstoles- Posadas: 07.10

Posadas- C. de la Sierra: 08.50/ 14.30

C. de la Sierra- Posadas: 13.30/ 16.40

Azara- Posadas: 18.00

Apóstoles- Azara: 17.30

Apóstoles- C. de la Sierra: 21.30

C. de la Sierra- Apóstoles: 16.40/ 21.00

- El Puma

San Javier – Oberá: 10.15

Oberá- San Javier: 18.50

- Expreso PROX

San Vicente- El Soberbio: 08.00

El Soberbio- San Vicente: 12.20

El Soberbio- Oberá: 04.15

Oberá- El Soberbio: 12.50

- Forestal MDM

Apóstoles- Oberá: 02.20/07.20/ 10.15/ 20.00

Oberá- Apóstoles: 06.20/ 10.25/ 19.30/ 21.35

Oberá- L.N. Alem (por Caa Yarí): 07.35/12.40/ 21.00

L.N. Alem (por Caa Yarí)- Oberá: 06.45/ 08.45/ 18.10

Oberá- L.N. Alem (por Guaraní): 05.50/ 09.55/ 13.15/ 16.10/ 19.05

L.N. Alem (por Guaraní)- Oberá: 11.05/ 14.20/ 16.50/ 19.50/ 21.50

Posadas- Puerto Iguazú: 09.40

Puerto Iguazú- Posadas: 08.00

Oberá- Puerto Iguazú: 03.30

Puerto Iguazú- Oberá: 13.15

Oberá- Andresito: 04.00

Andresito- Oberá: 14.20

- Horianski SRL

Posadas- Concepción de la Sierra: 06.00

Concepción de la Sierra- Posadas: 09.25

- Expreso Alto Uruguay SRL

Aristóbulo del Valle- Campo Grande: 05.30/ 06.30/ 07.30/ 09.30/ 10.30/ 11.30/15.30/ 16.30/ 17.30/ 18.30/ 19.30/ 21

Campo Grande- Aristóbulo del Valle: 06/ 07/ 08/ 10/ 11/ 12/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21.30

- LS Transporte SRL

San Javier- Oberá (por Panambí): 14

Oberá (por Panambí)- San Javier: 18.40

San Javier- Posadas (por Mojón Grande): 06.15

Posadas (por Mojón Grande)- San Javier: 09.30

- Tala SRL

L.N. Alem- Cerro Azul: 07.30/ 11.35/ 14.30/ 17.05

Cerro Azul- L.N. Alem: 08.10/ 12.05/ 15.10/ 18.15

- La Victoria SRL

Alba Posse- Jardín América:06

Jardín América- Alba Posse: 08.40

Alba Posse- Aristóbulo del Valle: 15.45

Aristóbulo del Valle- Alba Posse: 18.45

Aristóbulo del Valle- 2 de Mayo: 05.30/ 06.30/ 07.30/ 08.30/ 09.30/ 10.30/ 11.30/ 12.30/ 15.30/ 16.30/ 17.30/ 18.30/ 19.30/ 21

2 de Mayo- Aristóbulo del Valle: 06/ 06.30/ 07.30/ 08.30/ 09.30/ 10.30/ 11.30/ 12.30/ 15.30/ 16.30/ 17.30/ 18.30/ 19.30/ 20.30

- Expreso A. del Valle

Puerto Rico- Jardín América: 05/ 06/ 08/ 10/ 12/ 13/ 14/ 15/ 17/ 19

Jardín América- Puerto Rico: 07/ 09/ 11/ 12/ 13/ 14 /16/ 18/ 20/ 21

Puerto Rico- Garuhapé: 06.40/ 08/ 09/ 10/ 11/ 11.40/ 12/ 13/ 13.40/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22

Garuhapé- Puerto Rico: 07.20/ 11.20/ 12/ 13.20/ 14/ 15.20/ 16.20/ 17.20/ 18.20/ 19.20/ 20.20/ 21.20/ 22.20

- Expreso Singer SAT

Posadas- Oberá: 05.50/ 12/ 13.15/ 17.10

Oberá- Posadas: 06/ 08/ 15.30/ 19.10

San Pedro- Posadas: 03.10

Posadas- San Pedro: 14

- Kenia S.A

Eldorado- San Antonio: 10.30

San Antonio- Eldorado: 15.30

Andresito- Eldorado: 05.15

Eldorado- Andresito: 14

Oberá- Andresito: 03

Andresito- Oberá: 11.45

- Expreso Moconá S.R.L

Paraíso Km 10- El Soberbio: 06/ 08.10/ 10.25/ 13.30/ 16

El Soberbio- Paraíso- Km 10: 07.05/ 09.20/ 11.30/ 14.50/ 17.30

- Águila Viajes S.R.L

Posadas- Apóstoles: 07.30

Apóstoles- Posadas: 05.50/ 09.05

Posadas- Concepción de la Sierra: 11.45/ 17.15

Concepción de la Sierra- Posadas: 12.30

Posadas- Azara: 19.45

Azara- Posadas: 16.40

Apóstoles- Concepción de la Sierra: 13.55

- Henning

Colonia Alberdi- Jardín América: 05.40

Jardín América- Oberá: 09.50/ 13.20/ 18.10

Oberá- Jardín América: 10/ 18

Oberá- Colonia Alberdi: 20.30

Jardín América- Corpus: 16.05

Corpus- Jardín América: 17.05

Jardín América- Gobernador Roca: 07.45/ 14.45/ 18

Gobernador Roca- Jardín América: 08.35/ 15.15/ 18.55

Corpus- Puerto Santa Ana: 07.15/ 09.30/ 11.40/ 12.30/ 15.25/ 16.30/ 17.30

Puerto Santa Ana- Corpus: 08.10/ 10.35/ 14.35/ 15.25/ 16.35/ 17/ 18.20

- Rota S.R.L

L.N. Alem- Oberá: 18.40

Oberá- L.N Alem: 19.30

- El Cometa S.R.L

Posadas- El Soberbio: 14.30

El Soberbio- Posadas: 04.45

Regreso paulatino

Después de casi ocho meses, en noviembre del año pasado retormó el servicio de transporte interurbano en Misiones. La reanudación fue autorizada por el gobernador Oscar Herrera Ahuad.

El decreto que lo habilitó establece que se deberán cumplir estrictamente todas las medidas de seguridad y prevención sanitaria con el fin de resguardar la salud de los pasajeros, del personal abocado al servicio y de la comunidad en general.

Con la vuelta a clases, el Gobierno Provincial habilitó más frecuencias en todos los municipios, superando el 50 por ciento de su funcionamiento.