Piden más restricciones en la frontera con Brasil

martes 16 de marzo de 2021 | 6:04hs.

Alrededor de 50 científicos y científicas pusieron en circulación una carta para pedir a las autoridades el cierre transitorio de fronteras y evitar, o al menos demorar, el avance de la cepa de Covid que surgió en Manaos e hizo estragos en todo Brasil. En pocas horas, más de 500 referentes de distintas áreas ya sumaron su firma a una lista que crece. Consideran que la reducción de vuelos no es suficiente, piden medidas también en las fronteras terrestres y cuarentenas estrictas para quienes retornen de sitios con brotes. Si esa cepa comienza a expandirse, alertan, “es como empezar una pandemia de cero”.



“La preocupación enorme que hay es por la variante de Manaos. Ya tenemos en el país la de Río de Janeiro y la del Reino Unido, pero no tienen capacidad de producir reinfección. La de Manaos, además de más contagiosa, tiene alta capacidad de infectar personas que ya hayan tenido coronavirus. Es como empezar una pandemia de cero”, advierte Rodrigo Quiroga, bioinformático, docente e investigador del Conicet, en diálogo con Tiempo Argentino. “En Manaos, durante todo 2020, se estimaba que se había infectado más del 70% de la población y ya tenían inmunidad de rebaño –explica- Pero aparece esta variante y entre enero y febrero murieron más personas que en todo 2020. Es devastadora y se ha esparcido por todo Brasil. Hoy hace que estén ocupadas más del 85% de las camas de terapia intensiva en más de 19 capitales de estado”.



Días atrás, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, planteó que “hay que alertar y desalentar a la población para que viaje a lugares donde haya circulación persistente de esa cepa por el riesgo individual y sanitario y trabajar muy fuerte sobre todo en control de la vuelta”.



En esa línea de “desalentar los viajes al exterior” y ante esa preocupación por la situación en países vecinos, el Gobierno argentino analiza que cada pasajero que salga del país pague su test de PCR y alojamiento de confinación



El jefe de Gabinete de ministros, Santiago Cafiero, y la ministra de Salud, Carla Vizzotti, analizaron propuestas para la “implementación de medidas adicionales de control” y nuevos anuncios para desalentar la salida de argentinos y residentes hacia países con nuevas olas y cepas de Covid-19”, informaron fuentes oficiales.



Para los científicos que difundieron la carta, eso no alcanza. “Las y los abajo firmantes solicitamos a las máximas autoridades nacionales imponer el cierre de nuestras fronteras, en particular para personas provenientes de Brasil y el control estricto tanto de las fronteras con el resto de nuestros países vecinos como de los vuelos internacionales. Este control estricto debe incluir el cumplimiento de un confinamiento obligatorio por un lapso de 14 días para todos aquellos que reingresen a nuestro país, en hoteles o centros previamente asignados a esta tarea”, plantean, ya que consideran que las cuarentenas en los domicilios no permiten garantizar su cumplimiento.



Quiroga agrega que los casos también están aumentando “de manera alarmante” en Uruguay, Paraguay y Chile. “Teniendo en cuenta la enorme cantidad de vacunados que tiene Chile, esto parcialmente se debe a que la vacuna que están aplicando es poco efectiva contra esa variante”. Apunta además sobre las fronteras por tierra con Brasil: “El transporte de cargas sigue funcionando y los camiones de Brasil circulan de manera normal. Ya hay varios brotes reportados por ejemplo en el interior de Córdoba, con camioneros provenientes de Brasil. Hay intendentes preocupados de pueblos pequeños”, cuenta. Y aclara que “son necesarias varias chispas, varias introducciones de las variantes, para que prenda la fogata”. Por eso, frenar la dispersión de chispas es la clave.



“Esta situación ha conducido ya a Brasil a padecer un reciente colapso sanitario acompañado por más de 2000 fallecimientos diarios, de la mano de la gestión irresponsable y negacionista del Presidente Jair Bolsonaro”, define el texto. “Evitar o al menos demorar la circulación comunitaria de la variante P1 en el país, mientras avanza la vacunación, podría significar salvar miles de vidas”, cierra la misiva firmada por Andrea Gamarnik, Directora del Instituto de Ibba-Investigadora Superior Conicet; Alberto Kornblihtt, profesor titular Plenario FCEN-UBA-Investigador Superior Conicet; Sandra Carli, profesora de la UBA-Investigadora Principal de Conicet; Adrián Paenza, matemático, entre otros académicos.

Misiones espera resultado de muestras

En la Argentina fueron detectadas la variante de Reino Unido -en un argentino residente en aquel país que arribó a la Argentina desde Alemania- y las dos brasileñas de viajeros provenientes de ese país: la variante 501Y.V3, linaje P.1 (Manaos) y la variante P.2 (Río de Janeiro).



Misiones, por su condición de frontera con Brasil, representa riesgo y demanda estar alerta. En ese marco de vigilancia epidemiológica, el Laboratorio de Alta Complejidad de Misiones (Lacmi), que funciona en el predio del Hospital Escuela Ramón Madariaga y forma parte de la Red Nacional de Vigilancia de Virus Respiratorios, envió semanas atrás dos muestras al Instituto Malbrán de Buenos Aires para analizar posibles mutaciones del Covid-19.



“Enviamos dos muestras para secuenciación. Todavía no nos enviaron los resultados, pero lo más importante es que carguen en el Sisa (Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina) el resultado de la secuenciación”, señalaron desde el Lacmi a El Territorio.



“Misiones no tiene ningún caso notificado de las otras variantes de Covid”, aseguraron desde el Ministerio de Salud Pública.