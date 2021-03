Municipios toman medidas ante el avance del virus

martes 16 de marzo de 2021 | 6:04hs.

Son varias las localidades misioneras que llevan adelante acciones para frenar el avance del coronavirus en sus localidades ante el aumento de los casos. En ese sentido, el Comité de Crisis de Eldorado resolvió en la noche del domingo que no avanzará en más flexibilizaciones, mientras que en San Pedro se desinfectan los espacio públicos de mayor circulación de personas.



Durante febrero se registraron en Eldorado 339 casos, es decir un promedio de 12,1 casos diarios. En los primeros catorce días de marzo, el número de contagios se mantiene estable en ese promedio, ya que se contabilizaron 166, con un promedio diario de 11,85 casos.



Teniendo en cuenta que el número de casos no desciende, el Comité de Crisis consensuó no habilitar nuevas actividades ni modificar los protocolos de las ya habilitadas.



En la reunión se analizó la situación de falta de cumplimiento de los protocolos establecidos observados en los distintos controles llevados adelante por el municipio, y la decisión de reafirmar las sanciones a quienes no respeten las medidas sanitarias dispuestas para cada actividad.



“Se puede reconocer el cansancio de la gente, pero muchas personas fueron muy afectadas por el virus en nuestra ciudad y necesitamos seguir trabajando juntos día a día, cuidándonos entre nosotros para cuidar a nuestros seres queridos”, expresó el intendente, Fabio Martínez.



En San Pedro, en tanto, los casos positivos de coronavirus aumentaron de forma considerable en las últimas semanas, generando preocupación entre quienes integran el Comité de Crisis.



En la localidad, los testeos se realizan tres veces por semana y la situación es inquietante teniendo en cuenta que los centros de mayor complejidad a los que deben ser derivados los pacientes, cuyos cuadros son graves, también presentan una amplia demanda, siendo de urgencia que la población cumpla con todos los protocolos.



“Arrancamos ayer con la primera desinfección en la zona del banco, calle céntricas y también vamos a desinfectar en Terciados Paraíso. Es sumamente esencial que la población tome conciencia, tenemos que evitar un colapso, estamos ante un gran riesgo y nos preocupa que la gente no esté cumpliendo los protocolos, la preocupación es enorme, por favor respeten las normas”, señaló sobre el contexto epidemiológico el intendente, Miguel Dos Santos.



Si bien no descartan una nueva restricción en caso de que los números no bajen, la primera medida es la sanitización de los espacios que se llevará a cabo varias veces por semana con la valiosa colaboración de los bomberos voluntarios para la limpieza de las calles céntricas.



A la fecha hay un paciente internado en el hospital local. Se trata de una persona joven sin comorbilidades en estado estable.