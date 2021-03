Aún no hay fecha para vacunar al grupo de entre 60 y 64 años

martes 16 de marzo de 2021 | 6:04hs.

La vacunación anticovid continúa en Misiones y en el país a un ritmo todavía lento dada la limitación en el suministro de dosis. Como positivo, se destaca una alta demanda, lo que se refleja en la rápida saturación de turnos cada vez que se habilita la inscripción ante la confirmación de la llegada de nuevos lotes.



En el marco del Plan Estratégico de Vacunación la provincia se encuentra inmunizando en simultáneo a adultos mayores de 65 años con el componente 1 y con el componente 2 de la Sputnik V; personas entre 50 y 59 años con comorbilidades no oncológicas y docentes menores de 60 años, según los grupos estratificados en el Consejo Federal de Educación. Conviene recordar que en el CFE se resolvió comenzar por los maestros de Nivel Inicial por considerarlos más expuestos dado que los alumnos no usan barbijo siendo los últimos los de nivel terciario universitario.



La población que aún no tiene noticias de convocatoria y reclama especificaciones para la correspondiente inoculación es aquella comprendida entre los 60 y 64 años. De acuerdo a explicaciones de autoridades sanitarias si bien son considerados adultos mayores no representan una tasa de alta tasa de mortalidad como así los mayores de 65 años.



En ese sentido, el vicepresidente del Consejo Provincial de Adultos Mayores, Alejandro Miravet, realizó las averiguaciones ante el Ministerio de Salud Pública dado el incremento de las consultas de las personas de ese grupo etario. Lo cierto es que actualmente no hay vacunas para esa franja de edad.



“La mayor mortalidad se da en los mayores de 65 años, y hay pocos óbitos de Covid en menores de 65 años. Se vacuna poco porque no llegan muchas dosis pero se vacuna en todos los municipios, sumado al hecho de que de la población de riesgo el grupo que tiene entre 60 y 64 es un gran porcentaje”, explicó Miravet a El Territorio.



“El 10% de la población de Misiones tiene más de 60 años, lo cual es considerada por la OMS como adulto mayor. De 120 mil personas, por lo menos 90 mil tienen entre 60-64 años”, sostuvo el funcionario y agregó “hay dos vacunas que están recomendadas para mayores de 60 años: AstraZeneca o Sputnik, de manera que si llega otro lote de Sinopharm (la china) tampoco será el turno de esa población".



La cuestión de fondo es que esa población será tenida en cuenta una vez concluida la vacunación en los mayores de 65 años, que hasta el momento alcanza a una cobertura del 40%.



Con las 11.400 dosis de vacunas rusas que llegaron el domingo a Misiones, próximamente se reanudará la inmunización a los mayores de 65 cuyos turnos fueron reasignados tras el colapso del sistema la semana pasada. Resuelto ese punto se evaluará continuar con la población que tiene entre 60 y 64.



En Iguazú

Mientras que desde mañana y hasta el viernes en Iguazú se estará aplicando el segundo componente de la Sputnik V a los adultos mayores de 65 el Centro de Eventos y Convenciones del Amerian Portal del Iguazú, de 8 a 13. No es necesario solicitar turno, simplemente deben presentar el carnet, requisito obligatorio para la aplicación de la segunda dosis.



Por otro lado, se administró la primera dosis de Sinopharm y Sputnik V a los adultos mayores y al personal de salud de las comunidades mbya guaraníes. En esta primera etapa, se llevó a cabo la vacunación en las comunidades de El Alcázar (Perutí), Puerto Iguazú (Fortín Mbororé e Yryapú) y San Ignacio (Katupiry y Chapai). En este contexto, el plan continuará en las próximas semanas, hasta llegar a todas las aldeas de la provincia.

Quiénes se están vacunando en Misiones y con qué vacunas

Sinopharm

2.000

dosis para la población de entre 50 y 59 años con comorbilidades no oncológicas. Del último lote de vacunas chinas, 13.500.

Sputnik V

11.400

dosis del componente 1 llegaron el domingo. Son destinadas a mayores de 65 años con turnos ya reprogramados.

Sputnik V

9.600

dosis del componente 1 para inmunizar a los mayores de 65 años que ya recibieron la primera dosis con intervalo de 21 días.

Sinopharm

8.000

dosis destinadas a docentes menores de 60 años, según estratificación resuelta en el Consejo Federal de Educación.