Apareció un donante y Luzmila podrá recibir el trasplante

martes 16 de marzo de 2021 | 6:04hs.

Luzmila Berezanski tiene 7 años y se encuentra en Buenos Aires donde esperaba con ansias un donante de médula ósea desde noviembre de 2020 por padecer leucemia. El esperado donante apareció y el trasplante se llevará adelante en mayo.



Su mamá, Nora González, dio la noticia a El Territorio que ayer los médicos le informaron que ya hay un donante. “Para nosotros es un gol de arco a arco, Luzmila, su hermanita y sus padres, más ella que tiene que soportar a su corta edad quimioterapias, recibir tratamiento de alto riesgo, tener que estar internada. Yo como mamá sufro al verla sufrir, pero ella no sé de dónde saca fuerzas y continúa, eso también tanto a mí como a José (papá) nos fortalece y nos anima a continuar hacia adelante”, dijo emocionada.



La familia es posadeña pero hace algunos años reside en Hipólito Yrigoyen y desde noviembre están en Buenos Aires. “Luzmi siempre preguntaba si su hermana menor era compatible y los médicos no tenían la respuesta, al conocerse que no eran compatibles se puso triste y empezó a preguntar a los doctores si ya había un donante para ser trasplantada, la respuesta era negativa y hoy los médicos nos llamaron para contarnos que ya apareció un donante universal”, relató.



Además, la mamá de la pequeña contó que “acá es pura felicidad, pura alegría, esperábamos esta respuesta y hoy se dio, lloramos de alegría, fue la mejor noticia que pudimos recibir”.



Y agregó: “La nena será trasplantada en el mes de mayo, no nos dijeron de dónde viene, porque es anónimo cuando uno se registra como donante, solamente sabemos que tiene todas las condiciones y en compatible con Luzmila”.



“El proceso es largo, desde identificar a un donante hasta la intervención, por eso ahora ansiosamente esperaremos el día que le toque a Luzmila ser trasplantada”, cerró.