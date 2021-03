Pidieron juicio oral para Sebastián Villa por violencia de género

martes 16 de marzo de 2021 | 6:01hs.

La fiscalía de la UFI número tres de Esteban Echeverría solicitó ayer la elevación a juicio oral del caso que involucra al delantero de Boca Sebastián Villa, acusado de violencia de género en perjuicio de su ex pareja, Daniela Cortés.



El pedido fue elevado al juez Javier Maffucci Moore, por la “probabilidad positiva” de que efectivamente se hubiera concretado la agresión del futbolista colombiano a su ex novia de la misma nacionalidad, indicaron fuentes judiciales.



“El plazo procesal está próximo a vencer y con la prueba colectada se verificó la probabilidad de que la instancia requiere en cuanto a amenazas coactivas y lesiones leves, pero no así la coacción agravada, por lo cual se le bajó la calificación”, indicaron fuentes de la fiscalía.



De todas maneras la noticia de la elevación del pedido de juicio oral era esperada por la defensa de Villa que encabeza el abogado Martín Apolo, porque consideraba que esa posibilidad era viable en el mediano plazo.



La denuncia contra Villa fue formulada en abril pasado por su ex novia Cortés y de aceptar esta medida el juez, el caso estaría aprobándose para llegar a juicio oral un año después.