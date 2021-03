Un argentino para la selección alemana

martes 16 de marzo de 2021 | 6:01hs.

El mediocampista Mateo Klimowicz, actualmente en Stuttgart y formado en Instituto de Córdoba, fue convocado para el seleccionado alemán sub 21.



El hijo de Diego, ex goleador de la Gloria, fue citado por primera vez por el entrenador Stefan Kuntz para afrontar los partidos ante Hungría, el 24 de marzo, Holanda, el 27, y Rumania, el 30, por el campeonato sub 21 europeo.



Klimowicz, nacido en Córdoba el 6 de julio del 2000, debutó en Instituto en 2017 a los 17 años y en 2019 fue vendido al Stuttgart, en el que ya lleva jugados 29 partidos, entre la segunda y primera división.



El cordobés es mediocampista ofensivo, comparte equipo con Nicolás González y en la presente temporada jugó 22 encuentros y marcó un gol.



El joven mediocampista se convirtió en el primer argentino en de la historia en ser convocado al combinado nacional juvenil germano.