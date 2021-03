Los hijos de Gauto y De Jesús impulsan hipótesis alternativa

lunes 15 de marzo de 2021 | 6:05hs.

Cuatro personas están siendo buscadas por orden de las autoridades del Juzgado de Instrucción Dos por el homicidio de Ramona Mercedes Giménez Gauto (37), empresaria asesinada en 2010, en el marco de un expediente paralelo al que terminó con la condena a prisión perpetua de la ex pareja de la víctima, Jorge De Jesús.



La novedad trascendió ayer y fue confirmada por fuentes ligadas al expediente a El Territorio. Según se detalló, estas personas aparecieron en la mira de los investigadores poco antes que la instrucción que tenía a De Jesús sea elevada a juicio, y por esta razón se ordenó entonces la apertura de otro expediente, que recayó en otro Juzgado.



Al respecto, las fuentes detallaron que esto no modifica la condena a prisión perpetua que recae sobre el hombre, que incluso fue ratificada por el Tribunal Superior de Justicia. De Jesús espera en la cárcel el resultado de su última carta, ya que recurrió a la Corte Suprema de la Nación.



La detención de estos nuevos implicados fue solicitada por el hijo de la víctima y el condenado, que se constituyó como querellante, lo que le permite acceso al expediente y solicitar medidas de prueba. En verdad el hombre no hizo más que pedir que se cumpla lo que el juez César Yaya había solicitado en 2011 y nunca se materializó, que es la comparecencia de estas cuatro personas.



Los apuntados son tres hermanos que trabajaban para la víctima cuando fue asesinada y un cuarto que - según su propia declaración - había robado la casa de la víctima días antes de que fuera asesinada con el dato de que había una importante cantidad de dinero en el lugar.



El presunto ladrón tendría varios antecedentes de delitos contra la propiedad y justamente había contado su irrupción a la casa de Gauto en el marco de una causa por el robo de una motocicleta en 2010. Se dijo inocente y manifestó que había sido aprehendido a modo de represalia por dos policías con los que tenía connivencia.



Siempre según ese relato, el hombre fue contratado por estos dos uniformados para robar a Gauto ante el dato que habían recogido de los empleados de la empresaria. La información era que ella había vendido un terreno y tenía el dinero en la morada. Sin embargo, el sujeto entró al lugar y halló apenas una alhaja.



Amplió que los policías le habían dado una llave que después él mismo devolvió a los hermanos empleados de la panadería tras no encontrar la suma en la casa. A grandes rasgos, expresó que los efectivos de la Policía lo detuvieron porque había vuelto con las manos vacías y que incluso lo golpearon por ello.



Amplió que en una de esas sesiones de apremios, los efectivos deslizaron que los empleados de la mujer la habían matado porque él no había hecho bien su labor. “Hicimos mal el trabajo porque vos no pudiste robar la plata; ellos tuvieron que matarle a la panadera”, habría sido el reproche, según consignó el medio la Voz de Misiones, citando las declaraciones del expediente.



Esas palabras parece que nunca tuvieron su correlato y paralelamente De Jesús llegó a juicio el 17 de abril del 2015. El fallo de los jueces Marcela Leiva, Roque Martín González y Marcelo Cardozo lo condenaron a prisión perpetua por homicidio calificado por el vínculo y aún hoy está en prisión.



El representante del Ministerio Fiscal, Rolando Oliva, habían pedido en sus alegatos la misma pena, describiendo a De Jesús como una persona “cruel y sanguinaria”, con “un elevado conocimiento de las artes marciales”, del cual se valió para “apabullar a la víctima con certeros golpes en zonas vitales”. No dejó de destacar que la principal pista de la causa: la huella que encontraron en el cuerpo de la víctima que fue coincidente con las que llevaba el hombre cuando se descubrió el homicidio.



Ayer investigadores que estuvieron en el juicio recordaron que el presunto ladrón estaba citado para declarar, pero nunca lo hallaron. Al parecer, seis años después sigue desaparecido.