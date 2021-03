Llegaron más dosis de Sputnik V y se cubrirán los turnos reasignados

lunes 15 de marzo de 2021 | 6:05hs.

Durante la mañana de ayer llegaron a Misiones 11.400 dosis del componente 1 de la vacuna rusa Sputnik V con las que se continuará inmunizando a la población de mayores 65 años, específicamente a quienes se les reasignó el turno para la última semana de marzo en adelante, después de la confusión y sobreturnos que generó el sistema de Salud Pública.



En tanto, se espera que se habilite la turnera para nuevos aspirantes de este grupo a la inmunización, que aún no tiene fecha de ejecución.



En Misiones la aceptación de las vacunas contra el coronavirus es muy alta y por ello las páginas habilitadas se saturan y los aspirantes pueden tardar hasta tres horas en conseguir un turno. A raíz de ello, el miércoles y el jueves fueron jornadas de mucha aglomeración en el polideportivo Finito Gehrmann -donde en Posadas se aplican las primeras dosis- por un error del sistema que las autoridades sanitarias atribuyen a un hackeo, que terminó dando más turnos que los que se podían contener.



“Teníamos previsto para Posadas, en el polideportivo municipal Ernesto ‘Finito’ Gehrmann, 2.000 vacunas pero el sistema arrojó 7.000 turnos. Tuvimos un problema similar en Eldorado y otras grandes urbes pero lo resolvimos: en Posadas se agregaron 800 vacunas, o sea vamos a vacunar a 2.800, y se reasignaron los otros turnos para otra fecha. A la gente que el sistema le dio turno y no alcanzó se vacunará con la próxima tanda de la vacuna rusa”, había explicado el ministro de Salud, Oscar Alarcón, en diálogo con El Territorio.



Asimismo, había asegurado que los ingenieros informáticos se encontraban trabajando en los detalles para evitar que se repitan estos episodios.



Se trata del séptimo lote de vacunas rusa que recibe la provincia desde el 28 de diciembre y la tercera en una semana, ya que el domingo pasado arribaron 10.800 dosis del primer componente y el martes otras 9.600 pero del segundo. En total se recibieron 53.200 dosis: 37.700 del primer componente y 15.500 del segundo.



Sigue la vacunación

Continuará hoy, mañana y el miércoles la inmunizacion de los adultos mayores desde los 65 años con la segunda dosis de la Sputnik V, aquellos que ya pasaron 21 días o más desde la primera aplicación. Será en el Centro Multicultural del cuarto tramo de la Costanera, así como en Oberá y Eldorado.



Continúa hoy también la vacunación a los docentes menores de 60 años con la vacuna Sinopharm (que no está indicada para mayores aún) y como había acordado el Consejo General de Educación publicó ayer la nómina de los maestros que tienen turno hoy. En este caso están contemplados los de nivel secundario, educación para jóvenes y adultos en todos sus niveles e instructores de formación profesional y personal de apoyo a la enseñanza como preceptores y personal de servicio. Para verificar, el docente debe ingresar en www.cgepm.gov.ar, “turnos, vacunación” y consultar con su número de DNI.

Inmunidad podría durar más de dos años

La vacuna Sputnik V, la primera que arribó a la Argentina, demostró la misma eficacia en todos los grupos etarios en los que está permitido su uso, según comunicó el director del Instituto Gamaleya, Alexánder Guintsburg, quien también señaló que se espera que la vacuna proporcione una inmunidad superior a los dos años y que ya comenzaron los estudios en pacientes con cáncer. Según el medio público ruso RT, Guintsburg detalló que primero se pensaba que la eficacia de la vacuna en personas mayores de 60 años sería menor “debido a que su sistema inmunitario ya no responde tan bien”. Sin embargo, el especialista sostuvo: “No ha ocurrido nada parecido. Las personas mayores de 60, 70 y 80 años responden perfectamente a este medicamento”.

