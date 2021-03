“Mi tarea es reconstruir por el lado del trabajo”

lunes 15 de marzo de 2021 | 6:02hs.

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, dijo que en esta etapa su tarea “es reconstruir por el lado del trabajo” y en referencia a la pandemia consideró que “hoy la lógica es cuidar la actividad económica y hacer cierres focalizados”.



En diálogo con radio Mitre, Arroyo aseveró que no sabía cómo evolucionará la inflación este año, pero opinó que “el precio de los alimentos es el principal problema que tenemos”. “Hay más actividad económica, el tema es cuánto rinde la plata por el precio de los alimentos”, dijo el ministro, que pidió recordar que tenemos “44% de pobreza, 40% de trabajo informal y un millón y medio de jóvenes que no estudian ni trabajan”.



Además explicó la nueva tarea que emprendió en 2021. “El año pasado mi tarea fue sostener la situación alimentaria, y asistimos a 11 millones de personas. Este año mi tarea es transformar planes sociales con trabajo”.



En este sentido mencionó el programa Potenciar Trabajo, en el cual se utilizan cinco rubros de mano de obra intensiva, con cuatro horas de trabajo, que el empleador debe completar con un pago extra si la jornada supera las 4 horas.



En este marco, Arroyo defendió la Asignación Universal por Hijo (AUH), recordó que ya lleva 11 años de funcionamiento y aseguró que “la idea de que las madres se embarazan para cobrarla no es cierta”, como sostiene algunos dirigentes, porque se comprobó que en más de una década “no varió la tasa de natalidad” entre quienes reciben el subsidio.



“El nivel de natalidad y embarazo no tiene nada que ver con la AUH”, apuntó el funcionario, que recordó que es “la continuación del salario familiar”.