Por colapso de hospitales, Encarnación restringe actividades por quince días

lunes 15 de marzo de 2021 | 6:04hs.

La pandemia golpea con fuerza a los paraguayos. La situación en la vecina orilla es desesperante. La Municipalidad de Encarnación suspendió desde el 11 y hasta el 25 de marzo inclusive las autorizaciones para la realización de actividades de carácter colectivo, públicas y privadas, que puedan facilitar por incumplimiento de protocolos la propagación del Covid-19. La decisión se adoptó horas antes de que el gobierno nacional restringiera la circulación nocturna en 23 ciudades del país, incluida la Perla del Sur y otros municipios de Itapúa.



La medida del intendente, Luis Yd, de establecer una cuarentena estricta por el plazo de quince días corridos llega, finalmente, después del pedido del personal de salud realizado semanas atrás ante un colapso del sistema hospitalario.



Para tener una idea: en el hospital respiratorio de Encarnación hay solamente nueve camas de la unidad de terapia intensiva (UTI) y todas están ocupadas, según pudo averiguar El Territorio.



“La presente resolución obedece a la considerable demanda de atención médica por los casos positivos de Covid-19 en el Paraguay con mayor preponderancia en la ciudad capital y los departamentos de Central, Alto Paraná e Itapúa; y la escasez de medicamentos, insumos y camas en el sistema público de salud que motivó el dictado de la Resolución 120/21 de la Gobernación de Itapúa “que declara emergencia sanitaria en el departamento de Itapúa”, a consecuencia de la reunión del Centro Operativo de Emergencia (COE) a nivel departamental”, reza el comunicado que publicó Yd en sus red social de Twitter.



Y agrega: “La declaración de emergencia mencionada en el apartado anterior es a consecuencia de la falta de dotación de medicamentos, camas de terapia intensiva, la urgente necesidad de contratación de personal sanitario dedicado a la atención de pacientes y la impostergable adquisición de vacunas para la inmunización de la población del departamento; asuntos que requieren una urgente atención del gobierno nacional”.



Por ello, es necesaria la determinación de otras medidas preventivas ante la situación descripta, en consecuencia, “el Ejecutivo es del parecer que corresponde articular más medidas para disminuir eventos y actividades que impliquen la aglomeración de personas”.



Más restricciones

El ministro del Interior de Paraguay, Arnaldo Giuzzio, anunció que aplicarán la restricción de circulación de 20 a 5 en Asunción, Ayolas, Caacupé, Caazapá, Caraguaty, Ciudad del Este, Coronel Bogado, Encarnación, Fernando de la Mora, Fram, Guarambaré, Hohenau, Lambaré, Luque, Mariano Roque Alonso, Ñemby, Paraguarí, Pilar, San Bernardino, San Juan Bautista, San Lorenzo, Villa Elisa y Villarrica.



En conferencia de prensa explicó ayer que la medida responde para frenar los contagios en estas localidades, consideradas como zonas rojas. Las medidas rigen hasta el 4 de abril.



Por su parte, las clases presenciales también serán suspendidas y se harán de forma virtual, indicó por su parte el ministro de Educación, Juan Manuel Brunetti.



Además, se implementarán trabajos por cuadrilla en el sector público, que también es recomendado para el sector privado, y se trabajará hasta las 13. Asimismo, los deportes amateur de contacto también quedan suspendidos con el nuevo decreto.



Paraguay atraviesa los momentos más críticos de la pandemia. y el titular de Salud, Julio Borba, no descartó que para Semana Santa se tomen medidas más restrictivas.



Los datos más duros los brindó la directora de Terapias y Servicios de Urgencias Hospitalarias, Leticia Pintos, quien detalló que el país se encuentra ante un inminente desborde en la ocupación de camas de terapia intensiva por casos de Covid-19.



Indicó que de las 647 camas disponibles, 280 son para casos respiratorios, de las cuales en Asunción y Central hay un 100% de ocupación. A nivel nacional, la ocupación de camas es del 99%.



En el área de terapia pediátrica, de 87 camas el 85% están ocupadas, y en el sector privado, de 85 camas para cuadros respiratorios hay una ocupación total.



La falta de insumos, el mal manejo de la pandemia y la debilidad de la estructura sanitaria generaron días de protestas continuadas por parte de la ciudadanía contra el gobierno, convocadas por redes sociales y sin un liderazgo visible, lo que obligó al Ejecutivo a un cambio de varios ministros.

“Hasta debajo de la alfombra”

El ministro de Salud Pública, Julio Borba, manifestó que hasta debajo de la alfombra Paraguay está buscando las vacunas contra el Covid-19. Advirtió que la situación epidemiológica no es nada buena y resaltó que a cualquiera le puede tocar, por lo que rogó que se cumplan los protocolos sanitarios.



Fue consultado en Canal 13 sobre la posibilidad de una segunda donación de vacunas anticovid de Chile, ya que allá se maneja esa información. Al respecto nuevamente prefirió no confirmar de modo a evitar falsas esperanzas en la población. “Me gustaría anunciarlo cuando esté llegando, no quiero crear falsas expectativas”, acotó.



Sobre la búsqueda que el gobierno hace para conseguir las tan requeridas dosis, la autoridad sanitaria resaltó que la línea del presidente Mario Abdo Benítez es que todos deben buscar, hasta “debajo de la alfombra”, las vacunas. “Estamos viendo todas las opciones posibles, de donde sea”, agregó.