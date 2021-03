Con el circo como camino

lunes 15 de marzo de 2021 | 6:05hs.

Que la unión hace la fuerza reza el refranero popular y con esta premisa se conformó Cuatro Crecientes, un grupo de arte circense proveniente de Buenos Aires y que tuvo su estreno en escenarios en el ciclo Cultura en Movimiento que se desarrolló este fin de semana en Jardín América.



Cuatro Crecientes es un grupo independiente de acrobacias y circo, que está integrado por las hermanas Carolina (29) y Florencia Laguna (32), junto a Tatiana Gamboa (32) y Araceli Silva (28).



Las artistas venían realizando sus proyectos de manera individual y se conocieron hace poco tiempo en Córdoba.



“Pegamos onda”, relataron a El Territorio y se unieron en la propuesta artística con la que prevén girar por distintas ciudades y que integra en sus shows malabares, acrobacia y payaso.



Contaron que arribaron a la tierra colorada hace unos días y que en el marco del ciclo Cultura en Movimiento tuvieron la posibilidad de hacer sus primeras funciones como grupo y frente al público.



“La idea ahora es viajar por Misiones, recorrer la provincia haciendo presentaciones”, explicaron. “Nos unimos todas las chicas en Córdoba, queremos vivir de esto, de mostrar nuestro arte y viajar”, remarcaron.



“Jardín América fue la primera ciudad en que hicimos el espectáculo de circo como grupo y fue fantástico”, dijeron. “Ver a los chicos acercarse para sacarse una foto fue emocionante”.



El viaje y el encuentro

La historia de cómo se creó Cuatro crecientes “es lo más espectacular”, enfatizaron.



Las hermanas Carolina y Florencia hace cinco años que emprendieron su carrera como artistas circenses y viajaron a Córdoba con la idea de establecerse.



Allá se reencontraron con Tatiana -que ya se conocían-, y que les presentó a Araceli.



“Pegamos buena onda y nos propusimos agarrar viaje juntas”, expresaron.



Tatiana y Araceli tenían ya la idea de encarar rumbo a Misiones, y las hermanas se sumaron a la iniciativa.



“La idea es compartir circo y compartir un proyecto artístico con mujeres”, argumentó Araceli sobre el camino que las trajo hasta la jardinense plaza Colón, donde formaron parte de la grilla de artistas que se presentaron en el paso del ciclo de Cultura en Movimiento por la ciudad, desde el viernes hasta ayer.



Carolina y Florencia se dedican al malabarismo y sobre lo que vieron de Misiones exclamaron que quedaron impresionadas. “El paisaje que arman el verde de los árboles y la tierra colorada es espectacular”, puntualizó Florencia.



Las artistas se alojan en el predio de los saltos del Tabay, “sentarnos cerca de las cascadas, se encuentra la tranquilidad que estábamos buscando”.



Justamente una de las cosas que las impulsó a viajar era alejarse del ruido de la ciudad.



Destacaron el hecho de encontrar un espacio como el que promueve la Secretaría de Cultura provincial desde el camión itinerante de Cultura en Movimiento. “Que haya un camión y ofrezca temas culturales como un circo gratis en una plaza y para todo el público es genial y no se ve en todas partes”.



Sobre el arte

Acerca de la decisión de dejar sus casas para viajar por el país y cultivar el arte circense, reflexionaron que “el arte sana, te conecta con tu interior, con lo que tenés para darte a vos mismo, si te conectás con el arte y tu interior vas a ir bien”, fue lo que enfatizó Araceli.



En tanto, sus compañeras también dejaron su mensaje, Carolina dijo que hay que dejar afuera la competencia y comparación y, Tatiana añadió: “Hay que animarse y no quedarse en el qué dirán o en el miedo”.



A su turno, Florencia también abogó por menos competencia y más compañerismo: “Cuando llegamos a Misiones todos nos ayudaron para bien, nos pasaron contactos para saber con quién nos debemos comunicar, dónde ir. Eso no sucede siempre, hay gente que se guarda los contactos y ahí uno ve la competencia y falta de interés de compartir con los demás, esto acá no sucedió, desde un primer momento nos recibieron de la mejor manera”, ponderó.



Para culminar dejaron más mensajes para la sociedad: “Cuando uno disfruta de lo que hace se nota, el público lo percibe y lo devuelve, eso es enriquecedor”, dijo Araceli y Tatiana expandió: “Lo más importante es potenciarnos entre nosotros y basta de egoísmo, porque el arte es todo lo contrario a eso. Si todas las personas fueran artistas, el mundo sería más feliz y mucho más lindo”.



Camión cultural

Desde el viernes y hasta ayer, el camión de Cultura en Movimiento, programa de la Secretaría de Estado de Cultura, hizo posta en la Plaza Colón de Jardín América, donde hubo capacitaciones para los artistas locales y funciones gratuitas desde las 19 de teatro, circo, música y danza.



Laura Lagable, funcionaria de Cultura, sostuvo que las jornadas en Jardín América fueron más que positivas.



“Llegamos a la localidad para brindar un rato de distracción para toda la familia, el año pasado fue muy difícil por la pandemia pero ahora con un máximo de cien personas (por jornada) damos este espectáculo para la comunidad”.



Sobre la actuación de las artistas de Buenos Aires, que se inscribieron al conocer el programa cultural destacó que, “está buena la iniciativa de brindar espacio a gente de otras provincias en la tierra colorada. Por último, remarcó que todas las actividades se realizan cumpliendo los protocolos sanitarios y de distanciamiento social. El evento dinamiza el sector de la cultura.