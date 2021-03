Tarjeta Alimentar: afirman que cubre sólo dos semanas

lunes 15 de marzo de 2021 | 6:04hs.

Un informe del Instituto de Investigación Social, Económica, Política y Ciudadana (Isepci) reveló que el 78% de las familias logra cubrir hasta dos semanas del mes sus necesidades de alimentación con la Tarjeta Alimentar. El relevamiento se realizó en 22 provincias entre las que se encuentra Misiones.



Se trata de un proceso de investigación de acción participativa (llevado a cabo por organizaciones como Barrios e Pie o Libres del Sur) que permitió construir información estadística sobre las posibilidades y características del acceso a los alimentos que tienen las familias que viven en barrios populares.



Se avanzó en el monitoreo en tiempo real de la situación alimentaria que atraviesan 22.260 hogares en 22 provincias argentinas, en época de pandemia. En Misiones, de la muestra participaron cinco municipios en los que se concretaron 558 encuestas a los hogares sobre las posibilidades de compras, tipo, calidad y cantidad de los alimentos a los que acceden.



“La Tarjeta Alimentar (6.000 pesos por un hijo y 9.000 por dos o más hijos) es una ayuda importantísima para las familias, pero para nada suficiente, las familias misioneras no alcanzan a cubrir una alimentación de calidad en el mes, hablamos de familias con hijos menores a 6 años”, reza el informe del Isepci, cuya entidad es presidida en la provincia por Belén Wagner.



“Respecto al consumo de frutas y verduras en niños, las normas alimentarias recomiendan un consumo de al menos cinco porciones diarias de fruta y verduras. Estos parámetros no alcanzan a ser cubiertos en los hogares de las poblaciones vulnerables, ya que los datos nos dicen que entre el 83 y el 90% de los hogares no alcanzan a cubrir las necesidades nutritivas y en la tercera parte de los hogares que no tienen Tarjeta Alimentaria, no se registra ningún consumo de frutas en los niños”, destaca el informe.



“En cuanto a la asistencia alimentaria, el 51% de los hogares recibe asistencia contra un promedio nacional de 64%. En este sentido, el comedor comunitario es la forma universal de asistencia: el 92% recibe su prestación. La escuela es la segunda fuente de asistencia con una presencia muy baja: el 14% de menciones. El municipio y la Iglesia son marginales: menos de 1 de cada 10 hogares es asistido por esas instituciones”.



“La pandemia ha impactado y lo sigue haciendo de manera devastadora en las familias misioneras, hablamos de niños y niñas que no acceden a una calidad nutricional, de precios de alimentos que siguen subiendo producto de la inflación que jamás cesó durante el 2020 (y continúa)”.