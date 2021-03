En febrero disminuyó la brecha de precios de los agroalimentos

lunes 15 de marzo de 2021 | 6:04hs.

La brecha de precios entre lo que pagó el consumidor y lo que recibió el productor en el campo por sus productos agropecuarios, revirtió la tendencia de diciembre y enero, ya que en febrero se redujo el 19,8%, según un relevamiento que realizó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came).



De esta manera, en febrero el consumidor pagó 4,4 veces del total de lo que recibió el productor por la cosecha, después de la tendencia alcista de enero, cuando la diferencia fue de 5,51 veces.



Según precisó la entidad, “la variación fue impulsada por la importante mejora que tuvieron los precios al productor en el mes (+26,3%), mientras que los precios al consumidor de los productos relevados subieron solo 0,7% promedio en los comercios de cercanía y 3,4% en los hipermercados”.



“La reducción se explica por el aumento de 26,3% en los precios al productor por una recomposición interanual, mientras que los precios al consumidor tuvieron leves subas”, explicaron.



Calabaza, zanahoria, pera y manzana roja, fueron los productos con más brecha de valores, mientras que la acelga, repollo y lechuga, los de menos diferencia de precios según lo percibido por el colono.



De esta manera, febrero resultó un mes positivo para los pequeños productores, al aumentar el porcentaje de participación en el precio final en los artículos en ventas, que pasaron del 24,5% de enero al 30,4%.



Came, en este sentido, precisó que en febrero, los consumidores pagaron en promedio 4,4 veces más de lo que cobró el productor en la tranquera de sus chacras y en enero esa diferencia fue de 5,5 veces”.



Las brechas

En el análisis mensual de Came, se especificó que los productos con mayor suba mensual en sus brechas fueron la naranja, con un alza de 30,1%, y la frutilla, que incrementó 25,2%, tras subir 75,1% en enero; ambos fuera de estación. Mientras que los de mayor reducción fueron manzana roja con el 44,6% y la lechuga, que bajó 48,0%.



Los datos surgen del Índice de Precios en Origen y Destino (Ipod) que elabora el sector de Economías Regionales de Came en base a los precios de origen de las principales zonas de producción y a más de 700 precios de cada producto en destino, relevados no solo en verdulerías y mercados por un equipo de 30 encuestadores, sino también mediante un monitoreo de los precios online.



Por otra parte, el Ipod frutihortícola bajó 22,5% en el mes, revirtiendo toda la suba registrada durante enero. La brecha para esos productos promedió en 4,7 veces, que había sido de 6,1 veces en enero y de 5 veces en diciembre pasado.



En tanto, el Ipod ganadero se mantuvo sin cambios con una brecha promedio de 3,3 veces. La brecha de febrero del Ipod ganadero resultó 30,5% más baja que la del Ipod frutihortícola.



“Si se tiene en cuenta que esa diferencia había sido de 45,8%, febrero marcó un significativo cierre en esa brecha”, indicaron desde Came.



Asimismo, añadieron: “En febrero hubo algunos cambios relevantes. Por ejemplo, la manzana roja, que suele ser de los productos con más brecha, pasó al cuarto lugar bajando de 15,8 veces en el primer mes del año a 8,8 veces en el segundo, a causa del ingreso de la nueva cosecha”.



“El producto con más brecha fue la calabaza, aunque bajó de 12,9 veces en enero a 10,4 veces en febrero. Le siguió la zanahoria (10 veces) y la pera en tercer lugar, aunque reduciendo su brecha de 12,7 veces a 9 veces en el mes, dada la mayor oferta ocasionada por la nueva zafra”, precisó la entidad.



Por último, remarcó que “los productos con menores brechas fueron acelga (1,55 veces y bajando desde 2,8 veces en enero), repollo (1,7 veces, bajando desde 2,5 veces), lechuga (1,9 veces) y brócoli (2,2 veces).