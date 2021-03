Cadena solidaria mantuvo tres merenderos durante la pandemia

lunes 15 de marzo de 2021 | 6:04hs.

Desde que el coronavirus llegó a la tierra colorada, la solidaridad se hizo presente para quienes la necesitaban. Un ejemplo de ello es Puerto Iguazú, donde mediante una cadena de favores se pudo mantener a flote a tres merenderos durante el año pasado.



Esta cadena solidaria Misionera nació en base a un programa que se desarrollaba en el Hogar de Día en una primera instancia con la participación de hoteles cinco estrellas, una empresa multinacional, supermercados, instituciones públicas y hasta voluntarios de merenderos de barrios periféricos, que son los beneficiarios de la iniciativa.



Todo comenzó con la puesta en marcha el año pasado del programa Linens for Life, que significa tejidos para la vida, justo al inicio de la pandemia. Consiste en que los hoteles adheridos donen telas blancas (sábanas, toallas, fundas y demás) que son dados de baja por una cuestión de estándares de calidad y de esa manera pasen a ser la materia prima de la fabricación de barbijos que luego formaron parte de una campaña denominada “Un barbijo por un alimento no perecedero”. Todo lo recaudado allí fue donado a tres merenderos de la Ciudad de las Cataratas durante todo el año.



Todo nace con la iniciativa de la empresa multinacional Diversey con el objetivo de reciclar y ayudar al cuidado del medio ambiente. Contacta en todo el mundo a organizaciones sociales y/o instituciones públicas que estén interesadas en recibir estas telas y reutilizarlas de tal modo que el beneficio de ellas llegue a los más necesitados de la comunidad en donde están instalados los hoteles.



En un principio desde el Hogar de Día se fabricaban bolsas ecológicas para compras, barbijos y kits femeninos. Más tarde una cadena de supermercados de Iguazú se unió al programa y propuso la campaña ‘Un barbijo por un alimento no perecedero’ y dispuso un espacio para que sus clientes colaboren con los que menos tienen.



En los inicios solamente un hotel colaboraba con la campaña pero de a poco se fueron sumando otros que se acercan directamente al equipo encargado de la elaboración de barbijos o a través del Iguazú Turismo Ente Municipal (Iturem).



De esta manera, en pocos meses, el equipo de Zona Norte Misiones del Ministerio de Prevención de Adicciones a cargo de Hugo López, logró que madres y padres, que atienden varios merenderos en los barrios de Iguazú y otros vecinos voluntarios, sean los que fabriquen los barbijos que luego los clientes de los supermercados, toman y devuelven a cambio harina, leche, azúcar, fideos, arroz, y hasta productos de limpieza para todos los comedores y merenderos que necesitan la ayuda.



“Cuando se da la lógica de unir sanas voluntades para utilizar recursos disponibles, que cumplan con la inercia natural del ida y vuelta de trabajo, inevitablemente llega el beneficio a los que menos tienen de manera constante y sostenida”, manifestó al respecto, López.



Hasta el momento, tres merenderos que atienden alrededor de 150 familias cada uno, recibió durante todo el año pasado y este miles de kilos de alimentos a través de esta cadena humana de solidaridad. Es tanto el éxito que tuvo la cadena solidaria que la empresa Diversey donó una máquina de coser Singer al equipo de Zona Norte Misiones para mejorar la elaboración de barbijos.



Proyección

El equipo de Zona Norte del Ministerio de Prevención planifica extender a otros puntos de la provincia la misma cadena solidaria, y además la elaboración de otros tipos de elementos con las telas, como bolsas para las compras o un kit para elementos femeninos, que se ofrecerán también en los supermercados.



A partir de febrero de este año, ya se comenzó la misma elaboración con los usuarios del Dispositivo de Abordaje Territorial (Diat), Sedronar de Eldorado –ahora bajo la administración del equipo de Zona Norte del Ministerio de Prevención de Adicciones –y ya se entregaron barbijos al área de Desarrollo Social del Samic de Eldorado para que sean entregados gratuitamente a los pacientes que llegan con barbijos en mal estado y/o a los que no puedan acceder a uno de tela de calidad.



A la vez, el mismo procedimiento de elaboración se extendió hasta la localidad de Puerto Piray, donde un grupo de madres, padres, y adolescentes que asisten a un merendero llamado Refugio de Amor, del barrio Nueva Esperanza. Elaboran barbijos que entregan a familias con niños en edad escolar y también realizan pequeñas bolsas femeninas que serán entregadas oportunamente a las niñas de las escuelas primarias de la localidad.

Reconocimiento

La empresa Diversey publicó en sus redes sociales y en su página oficial la experiencia de LinensforLife en la provincia de Misiones, reconociéndola entre todos los programas que se llevan adelante en diferentes destinos turísticos del mundo, en donde están instalados sus clientes hoteleros más importantes.