Boy Olmi conduce un programa con Teté Coustarot

“Si alguien dijera que soy un actor no estaría faltando a la verdad, pero me estaría limitando la posibilidad de hacer cosas que me gustan mucho”, reflexiona Boy Olmi (65), que prefiere no encasillarse.



“Dirijo, produzco, escribo, genero muchas cosas vinculadas con lo artístico, algunas profesionalmente y otras no tanto”, explica en una entrevista con Teleshow.



Olmi fue parte del programa más exitoso de la televisión argentina en 2020, el reality de Telefé sobre cocina, ‘Masterchef Celebrity’.



Sobre su paso como participante y las repercusiones del ciclo precisa: “tiene que ver con que la cocina es algo que simbólicamente está muy alojado en todos nosotros”.



“La comida y hablar de la comida, el compartir recetas, resonaba en un lugar muy profundo de nuestro inconsciente”, agrega Olmi, y cuenta que luego del reality recibió toda clase de propuestas relacionadas al universo culinario.



No obstante, el actor se sumó a un nuevo proyecto del canal El Nueve, junto a Teté Coustarot.



Es un programa de entretenimiento que se llama ‘La hora exacta’, en donde los participantes serán desafiados a trivias de información general.



El estreno es hoy a las 22, y su flamante conductor lo espera con ansias.



Consultado sobre la dupla con Teté, exclama, “La paso súper. Nos conocemos hace muchos años con Teté, nos tenemos mucho cariño y amigos comunes. Existe una confianza construida con muchos años de vincularnos, pero nunca hemos trabajado juntos más que una vez en la conducción de un evento. Estoy seguro de que va a estar muy bien porque Teté es muy respetuosa y yo también En estas duplas se trata de que cada uno ponga lo mejor de sí, que salga la mejor parte de cada uno. Somos muy distintos pero muy complementarios”.