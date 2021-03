Murió Maximiliano Djerfy, ex guitarrista de Callejeros

lunes 15 de marzo de 2021 | 6:00hs.

Maximiliano Djerfy, ex guitarrista de Callejeros, falleció el viernes por la noche y el velatorio se realizó el sábado en Avellaneda, en una ceremonia reservada para sus allegados en cumplimiento del protocolo sanitario de Covid-19.



Trascendió que el músico de 46 años se descompensó mientras jugaba un partido de fútbol y falleció poco después a causa de un infarto.



La triste noticia se difundió a través del Instagram personal del rockero que perdió cinco familiares en la trágica noche del incendio de la discoteca Cromañón el 30 de diciembre de 2004.



“Con profundo dolor confirmamos la triste pérdida de Maximiliano Djerfy, la noche del viernes 12 de marzo”, puede leerse en esa red social



“Por razones de público conocimiento, no se permitirá el ingreso a la sala velatoria, por lo que les pedimos a quienes se acerquen, lo hagan cumpliendo con todos los protocolos y medidas de prevención ya establecidos”, se informó allí antes de cerrar el posteo con la frase: “En tus brazos descanso eternamente, en mi mente no descansa la pasión”.



Djerfy era actual integrante de Esas Cosas (donde además cantaba) y de la banda Nuestra Raza, agrupación que compartió con Elio Rodrigo Delgado y Juan Alberto Carbone, que fueron parte de Callejeros.



Desde Nuestra Raza se despidió a Djerfy con un flyer donde se lee: “Que vacías quedaron las veredas que se hicieron para que camines vos. Cuántas risas recordaron y se hicieron carcajada en tu voz. Cuántos soles ya no van a salir más. Ya no hay más alegría sin tristezas”.



Tras ser absuelto en primera instancia, el músico fue declarado culpable en 2015 por un fallo de Casación. Estuvo preso poco más de dos años, en una estadía repartida entre la cárcel de Ezeiza y el penal de Marcos Paz. A finales de 2016 le otorgaron la prisión domiciliaria. Ya había cumplido la pena.



Había sido condenado a cinco años de cárcel por la tragedia de Cromañón, el incendio durante un recital de Callejeros en el que murieron 194 personas y otras 1.432 terminaron heridas. Entre las víctimas había había cinco familiares directos de Djerfy.



El músico siempre sostuvo que la banda fue inocente y que no se juzgó a las personas correctas.



“Un par de pinches que pusieron para poner la cara los funcionarios, pero nada que ver, no eran los responsables. Hubo gente que tendría que haber estado ahí que no estuvo en el juicio. Metieron a dos pinches y a ocho perejiles que hacían música”, sentenció.



En una entrevista con Radio Zónica, al salir de la cárcel, había declarado: “Cada uno sabe lo que hizo y lo que no hizo, y lo que dijo también, después hay que bancarlo. Pero bueno, hay mucha envidia también, yo en un momento no podía entender cómo nos podían tener tanta envidia después de lo que nos había pasado, no le deseo a ningún pibe que le pase lo que me pasó a mí. Para mí fue terrible porque me desarmó la familia. La pena natural que uno tiene nunca la tuvieron en cuenta. Yo perdí cinco familiares ahí adentro”.



La lista de condenados por la tragedia de Cromañón incluyó a otros integrantes de Callejeros. Patricio Fontanet, líder de la banda, fue sentenciado a siete años de cárcel. Lo liberaron en 2018.



Ya habían sido liberados Djerfy, el bajista Cristian Torrejón, el saxofonista Juan Carbone y el guitarrista Elio Delgado. Todos habían sido condenados a cinco años de cárcel.



La misma pena había recibido el baterista Eduardo Vázquez, quien continúa detenido porque luego fue sentenciado a perpetua por el femicidio de quien era su pareja, Wanda Taddei.