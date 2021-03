Raverta cruzó a Pichetto por sus dichos sobre la AUH

domingo 14 de marzo de 2021 | 6:02hs.

La directora ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta, defendió la implementación de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y cuestionó al ex senador Miguel Ángel Pichetto, quien en una entrevista propuso que ese beneficio sea pagada sólo a “aquellos que no tienen más de dos hijos, porque si no tienen un montón”.

“Esta frase atrasa”, advirtió Raverta, a través de un hilo de Twitter, en relación a las declaraciones del ex candidato a vicepresidente sobre la idea de restringir la cobertura de la AUH según la cantidad de hijos. Y luego remarcó: “El objetivo es que el Estado les garantice los mismos derechos a todas las niñas, niños y adolescentes de nuestra patria”.

Con el hashtag #DefendamosLaAUH, Raverta planteó que la idea de Pichetto, quien en las elecciones presidenciales de 2019 acompañó a Mauricio Macri como compañero de fórmula, “es una discusión en blanco y negro”.

“La Asignación Universal -subrayó Raverta- es una de las herramientas más eficaces que se aplicaron en la Argentina”, puntualizó y sobre ese punto amplió: “Diversos estudios demostraron que la condicionalidad de la escolarización para el cobro del 100% del beneficio logró impactos positivos en las tasas de escolaridad”.

Uno de los requisitos para el cobro de la totalidad del beneficio de la AUH es la certificación de la asistencia regular a la escuela (junto con la realización de controles periódicos de salud y el cumplimiento del calendario de vacunación obligatorio).

Además, Raverta subrayó que la implementación de la AUH desde octubre de 2019 “mejoró la calidad de vida de 4,3 millones de niños, niñas y adolescentes y estableció un piso de derechos sobre los cuales pueden construir un futuro mejor”.