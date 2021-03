Madereros llevaron a la Nación planteo por la salida de rollizos

domingo 14 de marzo de 2021 | 6:04hs.

La preocupación por la exportación de rollizos sin industrialización llegó al gabinete del gobierno nacional. El último viernes, la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (Faima) llevó este planteo ante el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas.

Durante el último tiempo, el sector maderero de Misiones y Corrientes se puso en alerta ante la salida masiva de rollos sin agregado de valor por los puertos de Entre Ríos. Si bien las cargas no salen desde la Tierra Colorada, los aserraderos del sur provincial comienzan a sentir el faltante, al igual que los ubicados en la provincia vecina.

Según pudo saberse, solamente en el último mes, habrían salido alrededor de 65 mil toneladas de rollizos procedentes de Corrientes con destino a China. Para dimensionar, cada camión con acoplado puede cargar unas 27 toneladas, por lo que representaría unos 2400 camiones cargados con madera sin aserrar.

Tanto desde Faima como de las distintas organizaciones y asociaciones intensificaron los reclamos ante la incertidumbre que genera este panorama, no sólo para las industrias que deseen radicarse en la zona, sino principalmente para aquellas que ya se encuentran trabajando, al no saber si contarán con la materia prima que necesitan.

Por su parte, el ministro Kulfas tomó nota de lo planteado y se comprometió a avanzar en el diálogo con las partes para encontrar una solución a lo expuesto por el sector forestoindustrial.

Preocupación nacional

El ministro Kulfas recibió el último viernes a los integrantes de Faima, quienes le llevaron los planteos que tiene el sector sobre el funcionamiento y competitividad. Por la Federación, estuvieron el presidente Román Queiroz, el vicepresidente Pedro Reyna, la secretaria general Soledad Milajer, el coordinador de Bosque Nativo Daniel Loutaif y el director ejecutivo Gonzalo Rondinone.

En diálogo con El Territorio, Queiroz remarcó que se trató de una reunión amena y con vistas a un trabajo articulado entre las partes. “Nos sorprendió la predisposición, el ministro nos recibió un viernes a las 6 de la tarde, por lo que consideramos que realmente tenía ganas de escuchar lo que le dijimos y estaba preocupado”, expresó.

Asimismo, contó que se habló “sobre la preocupación que tenemos con la suba del volumen de exportación de rollos, el ministro se mostró muy preocupado también con la situación, sabe que está afectando al normal funcionamiento de los aserraderos, porque no se consigue materia prima, principalmente en el sur de Misiones y Corrientes”.

“En algunas industrias incluso se han registrado días sin actividad por no poder contar con el producto básico. La falta de rollos nos preocupa y ocupa como Federación. La exportación de un buque de rollos pone en riesgo alrededor de 2000 puestos de trabajo argentinos”, añadió Queiroz.

Sobre este escenario también se refirió Guillermo Fachinello, presidente de la Asociación de Productores, Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones y Norte de Corrientes (Apicofom), quien manifestó que la inquietud es constante por la falta de rollos, principalmente en Corrientes.

“No tenemos problemas de provisión en Misiones excepto en el sur. En el norte sobran rollos, pero es grande el costo de traer rollos de norte a sur, el flete no puede pasar más de 80 a 100 kilómetros por los costos, por lo que de Eldorado a Posadas es inviable”, argumentó.

Al mismo tiempo, adujo que “la idea es reunirnos esta semana con los actores de las cámaras perjudicadas y buscar alguna solución porque no la estamos encontrando. No estamos diciendo que cierren la exportación, sino que sea algo gradual y que las empresas que están exportando vuelvan a plantar, estamos preocupados porque lo que están exportando no es la cantidad que están plantando”.

“No hay rollos disponibles para lo que necesitan las grandes empresas, por eso también al gobierno nacional se les estaba pidiendo alguna línea de financiación para los equipos de extracción de rollos y fletes, por eso cada vez que viene el barco quedamos sin rollos porque todos se van a trabajar para cargar el barco”, explicó.

Cuestión arancelaria

Además del problema de los rollizos, el ministro Kulfas se comprometió a trabajar en el pedido que hicieron desde Faima para una considerable baja o eliminación total de las retenciones de exportación de productos aserrados.

Hoy, los aserraderos tienen un arancel del 4,5 por ciento, por lo que representa uno de los requerimientos más urgentes del sector.

En tanto, se apuntó al fomento de la industria del mueble, que crece a pasos agigantados en Argentina.

Al mismo tiempo se postuló la necesidad de seguir apuntalando y poniendo como eje clave de desarrollo la construcción con madera. La cadena de valor forestoindustrial tiene la capacidad de ofrecer soluciones competitivamente económicas, eficientes, sustentables y de calidad a los desafíos que Argentina enfrenta en materia de déficits habitacionales y de infraestructura, según indicaron.

“El uso de madera en la construcción es un vector clave para favorecer el desarrollo de economías regionales postergadas, creando empleo y valor agregado en las regiones y para las regiones”, agregaron.

Kulfas se comprometió a avanzar en estos temas durante los próximos días y convocó a una nueva reunión para el próximo lunes 22 de marzo, en el que estarán los sectores integrantes del Consejo Foresto Industrial Argentino (Confiar), conformado por Faima, Afoa (Asociación Forestal Argentina), AFCP (Asociación de Fabricantes de Celulosa y Papel) y Asora (Asociación de Fabricantes y Representantes de Máquinas, Equipos y Herramientas para la Industria Maderera).