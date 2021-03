Nazarena se amigó con los rollos

domingo 14 de marzo de 2021 | 6:00hs.

Nazarena Vélez posó en ropa interior frente a un espejo, con una enorme sonrisa. Se sacó una foto y la publicó en su cuenta de Instagram sin ningún retoque y con un mensaje contundente para sus seguidores: “Sin rollos mentales. En otro momento de mi vida JAMÁS hubiera subido esta foto. Y acá me tenés, birra en mano, subiendo este hermoso posteo”.

A los 46 años, la actriz está transitando por un proceso de aceptarse y quererse tal cual es. Ya no quiere seguir los estándares de belleza impuestos por la sociedad. “Yo siempre fui muy enroscada mentalmente con respecto a mi cuerpo, pero demasiado al nivel de intoxicarme. No me maté de casualidad, porque Dios no quiso”, aseguró Nazarena a Teleshow al recordar la toma de anfetaminas como modelo.