San Pedro: cámaras para captar al felino que atemoriza a los vecinos

sábado 13 de marzo de 2021 | 12:06hs.

La preocupación de los vecinos de Puerto Argentino I, municipio de San Pedro, por la presencia de un animal salvaje en la zona llegó a los oídos correctos. Durante la tarde del jueves, un técnico de Vida Silvestre, Francisco Robino, junto a la jefa del Parque Araucaria, Lorena Habel, se acercaron al lugar para entrevistar a los pobladores y llegar a los primeros indicios de que puede tratarse de un puma. Esto lo podría confirmar lo que capte una cámara trampa colocada en el lugar.



Hace dos meses los vecinos mostraron inquietud ante la presencia de un depredador que comenzó a alimentarse de los animales domésticos, como cerdos, caballos e incluso perros, situación que al reiterarse generó temor ya que en el lugar y con el inicio de las clases presenciales, son muchos los niños que caminan solos, algunos incluso atraviesan sectores de monte para llegar a la escuela.



Existiendo la posibilidad de que el felino aún continúe merodeando la chacra donde atacó a un caballo, resultaba de urgencia la presencia de autoridades. Efectivamente, luego de que los vecinos compartieron con El Territorio lo ocurrido, recibieron respuestas y esperan se pueda identificar de qué animal silvestre se trata.



En este sentido, luego de una charla con dueños de chacras cuyos animales domésticos fueron atacados e hilando distintas características como las condiciones ambientales del lugar, el tipo de mordidas y que el depredador haya vuelto para comer al caballo que murió al segundo día por las graves heridas, consideraron que podría tratarse de un puma. “Recorrimos la zona, estuvimos en el lugar donde el felino terminó de comer al caballo, pero las huellas son viejas, instalamos una cámara trampa para tener un tipo de registro del depredador”, indicó Robino.



Con el dispositivo instalado esperan visualizar por medio de las fotografías al animal y así dar continuidad al proceso, incluso de rescate en caso de tratarse de un yaguareté o puma. La primera revisión se realizará el martes y en caso de no existir captura de algún animal, se buscará otro punto para instalarla. En este caso, la primera prueba fue colocada en un lugar a metros de una cueva, donde hay huellas y podría ser un espacio habitado por el animal.



Esta es la tercera vez que se instala una cámara trampa por ataques de un depredador desconocido a animales domésticos, los casos anteriores ocurrieron en las colonias Yabotí y Aster, donde no fue posible identificar al depredador. “Lo que buscamos es amplificar al máximo los avisos para actuar rápido, es la estrategia para conservar estos bichos, que quedan pocos. Invitamos a la comunidad, en caso de avistaje o ataques, a que den aviso a Vida Silvestre, a Guardaparques y Ecología”, dijo.



No es natural que un felino ataque animales vacunos, pero ocurre principalmente por la pérdida de hábitat a consecuencia de los desmontes y la cacería, lo que hace que no tengan qué comer y ataquen a los animales domésticos. En caso de que esto ocurra, además del aviso inmediato, el técnico recomendó “ver que el ganado no pastoree en la zona de monte, sino que estén cerca de la casa, eso desalienta el ataque de los felinos y no dejar la carcasa del animal, porque hace que le felino regrese; debemos cuidar la naturaleza”.