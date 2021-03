La OMS defendió el uso de la vacuna de AstraZeneca

sábado 13 de marzo de 2021 | 6:02hs.

“Los países no deben detener el uso de la vacuna AstraZeneca contra Covid-19 porque no hay indicios de que ésta cause coágulos”.

Así lo dijo ayer la Organización Mundial de la Salud (OMS) después de que varios países decidieron suspender el uso de la vacuna por temores de un vínculo entre la inoculación y el desarrollo de coágulos.

La portavoz de la OMS, Margaret Harris, indicó que se están investigando los reportes, pero hasta ahora no se ha establecido ninguna relación causal entre la vacuna y los problemas de salud reportados. “Debemos continuar usando la vacuna AstraZeneca”, dijo Harris. “No hay razón para dejar de usarla”.

Dinamarca, Islandia y Noruega anunciaron este jueves la suspensión del uso del inoculante de AstraZeneca por la aparición de coágulos de sangre en personas inmunizadas y Bulgaria tomó ayer la misma decisión “hasta que la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) levante todas las dudas sobre su seguridad”, dijo el primer ministro, Boyko Borisov.

Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud anunció la aprobación de urgencia a la vacuna anticovid Janssen, de dosis única, de la farmacéutica estadounidense Johnson&Johnson.

“Cada nuevo instrumento, seguro y eficaz, contra el Covid-19 es un paso más hacia el control de la pandemia”, comentó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.