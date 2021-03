Familiares de las víctimas priorizan el reclamo de que se haga justicia

sábado 13 de marzo de 2021 | 6:02hs.

Roberto Krawczyk, hermano de la obereña Eliana Krawczyk, una de las víctimas de la tragedia, manifestó ayer en diálogo con El Territorio que tanto él como su familia lo que esperan es que se haga justicia y que hasta el momento no tenían demasiada información con respecto al resarcimiento económico y la promulgación de la ley que se dio a conocer ayer.

“Queremos que se sepa que nosotros no cobramos nada. No sabemos nada de cómo será el pago, no hay nada concreto. Desde el 2017 que están dando vueltas y lo único que hacen es remover el dolor”, exclamó uno de los hermanos de Eliana.

“Lo que nosotros queremos y realmente nos interesa como familia es que se haga justicia, que se sepa la verdad de lo que pasó. No nos interesa la parte económica porque no hay dinero que valga una vida”, insistió.

En la misma sintonía que Krawczyk se expresó Luis Tagliapietra, padre de Alejandro, submarinista del ARA San Juan, quien manifestó su agradecimiento por la promulgación de la ley de reparación económica, pero aclaró que los familiares siguen pendientes de las causas judiciales relacionadas con la desaparición y posterior hallazgo del buque en el juzgado federal de Caleta Olivia y con el supuesto espionaje desarrollado por parte del gobierno del ex presidente Mauricio Macri sobre los allegados a las víctimas.

Nota relacinada

ARA San Juan: se promulgó la ley que indemniza a los familiares