Falleció la periodista Marilú Conforte

sábado 13 de marzo de 2021 | 6:00hs.

“Periodista, locutora. De River. Siempre el vaso medio lleno. Sin rencor, con memoria”. Así se definía Marilú Conforte en su biografía de Twitter. La locutora y periodista histórica de Radio Rivadavia falleció el jueves luego de una complicación en una cirugía de vesícula.

Previo a eso, Conforte había contraído coronavirus, aunque se supo que eso no tuvo que ver en su deceso. “Desde que me recibí en diciembre de 1982, no dejé de trabajar un solo día”, confesó en una entrevista radial realizada en julio de 2020 en La Luciérnaga Curiosa (Radio Zónica). Una vez que el hecho tomó estado público, las reacciones de sus colegas no tardaron en multiplicarse en las redes sociales Patricia Costanzo, Lucía Portal, Mariano Rinaldi, fueron algunos.