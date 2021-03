Se espera un nuevo incremento en el valor de los combustibles

viernes 12 de marzo de 2021 | 10:25hs.

Los precios de los combustibles volverían a aumentar en las próximas horas por la suba del petróleo crudo a nivel internacional y la devaluación lenta pero constante del peso, el ajuste en los impuestos internos y en los biocombustibles como contexto local.

El titular de la Cámara de Estaciones de Servicio y Afines del Nordeste (CESANE), Faruk Jalaf, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y comentó: "Lo que tenemos son puros rumores porque es un incremento de los impuestos porque parte de los que se tenían que aplicar en el mes pasado fueron prorrogados para este mes de marzo".

"Se estima que es un incremento de 2 pesos para la nafta y 1,50 el gasoil. Todavía no hay cambios de precios en los surtidores, aún no nos informan y los cambios se dan en horario nocturno, no nos enteramos antes y ese aumento es realmente un impuesto que se actualiza por inflación", explicó.

A continuación aclaró que los combustibles son los que menos han aumentado en los últimos meses, "tuvo 5 microaumentos y siempre los culpan pero en cambio la carne ya ha aumentado el 300 por ciento".

A su vez destacó que ha habido una caída del 17 por ciento en la venta de combustibles, "no queremos aumentos, a nosotros nos siguen pagando lo mismo porque el aumento es todo impuesto y no nos favorece porque caen las ventas. Para mantener una estación se necesita de un volúmen mínimo para sostener los costos y se hace cada vez más difícil".

YPF lanza descuentos del 15% para personal educativo en la carga de combustibles

La petrolera YPF anunció hoy un beneficio para el personal educativo para acompañar el regreso presencial a clases de instituciones públicas y privadas de todo el país, lo que permitirá acceder a descuentos de 15% en combustibles, entre otras bonificaciones en sus estaciones de servicio.

El beneficio alcanza a los docentes, directivos, asistentes, preceptores, administrativos o personal de maestranza, de nivel inicial, primario y secundario de instituciones nacionales públicas y privadas, anunció esta tarde la compañía durante un acto que se realizó en la estación de servicio de YPF ubicada sobre la Autopista La Plata-Buenos Aires.

Del lanzamiento participaron el flamante presidente de YPF, Pablo González; el CEO, Sergio Affronti; el ministro de Educación, Nicolas Trotta; el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kiciloff; y la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza.

En el marco de una campaña de la petrolera de promover la vuelta a las aulas, los trabajadores de la educación podrán acceder a un descuento especial del 15% en la carga de combustible, el acceso a un desayuno bonificado en las tiendas Full y podrán realizar el escaneo de su vehículo en Boxes de manera gratuita.

"Todos estamos haciendo un enorme esfuerzo para que nuestros hijos y nuestras hijas vuelvan a compartir el aula. Por eso, decidimos acercarnos a todo personal educativo con un beneficio que sólo una compañía como YPF les puede dar porque es la única con presencia en todo el país", afirmó el presidente de YPF.

A su turno, Trotta expresó que "hoy se está promoviendo una presencialidad cuidada en el contexto de pandemia e YPF se suma a acompañar el regreso a las clases presenciales, colocando su red de estaciones al servicio de las y los trabajadores de la educación".

Este beneficio se suma al que ya está vigente para el personal de la salud, entre otros acuerdos firmados por la petrolera en el marco de la pandemia.

Todo el personal educativo que quiera acceder a este beneficio deberá registrarse el sitio en personaleducativo.ypf.com. y aguardar el mail que le confirme que es parte de la comunidad.

Para acceder al beneficio en combustibles, deberán descargarse la App YPF, mientras que para acceder al beneficio en Full o Boxes bastará con su DNI o número de socio Serviclub.