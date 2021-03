El Senado aprobó 22 pliegos de jueces, camaristas y defensores

viernes 12 de marzo de 2021 | 6:02hs.

El Senado de la Nación aprobó ayer, en el primer debate ordinario del año, con 60 votos a favor y 5 abstenciones, 22 pliegos para cubrir cargos en el Poder Judicial de la Nación y el Ministerio Público de la Defensa con asiento en las provincias de Buenos Aires, Chaco, La Pampa y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, propuestos por el Poder Ejecutivo. Además, extendió por 60 días el protocolo de sesiones virtuales mixtas.

Mientras que el oficialismo defendió todas las designaciones judiciales, desde Juntos Por el Cambio rechazaron el pliego de Roberto Boico, ex abogado de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, para integrar la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, por el riesgo de “imparcialidad”.

Al exponer como miembro informante, la vicejefa del bloque del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, explicó que la Comisión de Acuerdos -que preside- decidió emitir dictamen favorable para 22 aspirantes a la Justicia.

“Es importante el rol que tienen las audiencias públicas en cuanto a la legitimidad que necesitamos de los magistrados y las magistradas que van a administrar justicia”, expresó y defendió que el oficialismo siga los procedimientos dispuestos por el Senado para la designación de jueces, a diferencia de lo que sucedió durante el macrismo.

“Se acabaron los artilugios de quienes cubrían vacantes con jueces amigos a través de las diferentes formas evadiendo el mandato popular que tenía este Congreso y el Ejecutivo”, insistió y agregó que en Argentina “se han empezado a caer varios velos respecto a lo que decimos que es una persecución judicial para aquellos que intentaron a través de un gobierno popular defender los intereses de la Nación”.

Cuestionamientos cruzados

Además, cuestionó a la oposición al señalar que “cada vez que se habla del Poder Judicial para una mejor administración todo es teñido por ese fantasma de que todo lo que se quiere hacer es para tratar de evadir responsabilidades que tienen funcionarios públicos respecto de la justiciable cuando es todo lo contrario”.

“Somos conscientes de que cada uno es responsable de sus actos”, añadió, y aseguró que desde el Poder Judicial muchos integrantes “en muchos casos lo único que hacen es cuidar a los poderes concentrados de turno”.

Si bien durante la última reunión de la Comisión de Acuerdos en la que los senadores evaluaron a los candidatos no hubo objeciones a ninguno de ellos, a la hora del debate en el recinto, Juntos por el Cambio puso en cuestión el pliego de Boico y anunció que no lo votaría.

En este sentido, la senadora del PRO, Laura Rodríguez Machado, explicó: “Es cierto que la Comisión de Acuerdos pasó todos los procesos pero este Senado analiza, también, la cuestión de imparcialidad de los jueces, no solamente los antecedentes académicos o jurídicos”. “Juntos por el Cambio no va a votar el pliego de un hombre que no sólo es amigo sino que también defendió a la ex presidenta en sus causas. No es amigo, es re amigo”, agregó.

A su turno, la senadora oficialista, María de los Ángeles Sacnun, apuntó de lleno a la Justicia y evaluó que “la oposición en la Argentina está muy cómoda con este Poder Judicial que no le da respuestas a los ciudadanos y ciudadanas; que activan solamente las causas que les competen cuando son causas que pueden tocar sus privilegios”.

¿Quién es Roberto Boico?

Boico fue abogado de la actual vicepresidenta en la causa que se abrió en su contra por la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán y se desempeñó durante poco menos de un año en la Cámara de Casación Penal.

El letrado fue propuesto por el Poder Ejecutivo como vocal de la Cámara Federal porteña, tribunal en el que se encuentran Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, cuestionados por el oficialismo y cuya continuidad quedó sujeta a la realización de un concurso por decisión de la Corte Suprema de Justicia.