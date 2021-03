Música popular femenina en el Parque del Conocimiento

viernes 12 de marzo de 2021 | 6:00hs.

Instalada en Misiones, rodeada de afectos y conocidos músicos, Flor Bobadilla Oliva sigue nutriéndose de distintos proyectos y así, entre otros, debuta mañana con Conjunto de Música Popular en el Centro del Conocimiento. El espectáculo marca el hito de la vuelta de los shows dentro del predio público y será a las 19 en la Plaza Seca. Además de Bobadilla, el grupo se completa con Ricardo Bernal (cantante), Fernando Gruber (Guitarra), Juan “Lery” Duarte (Bajo), Darío Vega (Percusión) y en Teclados y Dirección: Leandro Yahni.

Al referir que muchos de sus compañeros han compartido otras instancias de trabajo, remarcó que “hoy nos encontramos todos para hacer un montón de ruido hermoso, nada más y nada menos que en adhesión por el Día de la Mujer”. “Es una fecha especial y el repertorio está trabajado en torno a eso”, detalló en diálogo con Richard Vera por Radioactiva, al tiempo que consideró que este es el inicio de numerosas propuestas. “Estoy muy contenta por ponerle voz a algunas de estas canciones, de formar parte de esto que se las trae para todo el año con algunas propuestas nuevas en torno a la música popular y acompañada de un montón de gente que todo el tiempo tiene propuestas nuevas, así que muy interesante todo lo que se está gestando”, aclaró.

Si bien las entradas son gratuitas, hay un cupo limitado y deben gestionarse a través de la web agendadelconocimiento.com.ar. En la misma línea, se requiere asistir al menos 20 minutos antes del show y el cumplimiento de los protocolos habituales como distanciamiento, barbijo y demás.

Mujeres al frente

Entre otras actividades por el Día de la Mujer, la multifacética artista misionera también fue parte de la presentación de Nosotras Movemos el mundo en el Centro Cultural Kirchner.

“Fue una puesta muy jugada, un trabajo de muchísima gente, muchísimas mujeres sobre todo. A mí me tocó cantar el viernes 5. Fue muy jugada porque estamos hablando de autoras argentinas, la gran mayoría nuevas”, arrancó precisando Bobadilla Oliva. “Hay muchísima música nueva por escuchar, pero hicieron una selección bien ecléctica por supuesto con compositoras y autoras que ya conocemos”, contó.

“Fue muy emocionante, muy emocionante reencontrarme con músicas con las que he estado, viviendo en Buenos Aires, con músicas que no conocía y que recién ahora nos encontramos como Sonia Álvarez, que es una artista increíble con la que ya estamos empezando a trabajar algo juntas, reencontrarme con un montón de gente y trabajar este tejido, fueron días super intensos de ensayos pero fue increíble”, cerró haciendo hincapié en la fuerza femenina.

En ese marco es que anticipó que en Misiones también se proyectan actividades interesantes en los próximos meses, con el foco en la mujer artista.

“Acá también están pasando cosas, están las MUM (Músicas Unidas de Misiones) activando un montón, concretando un montón de actividades, un montón de deseos que ya pasan de desear a necesitarse y este mes tenemos actividades muy interesantes que van a ir surgiendo. Pero ahora estamos con lo del CC muy felices, muy feliz el tema del reencuentro”, insistió sobre la vuelta de los espectáculos, los escenarios, el reencuentro entre artistas y público.

Como si faltara alguna actividad, la multifacética misionera también fue parte del homenaje a la mujer que llevó adelante Radio Nacional. Así,participó de los coros de Agua Dorada, tema de la banda Triángula, producida por Nacional Rock y Radio Nacional, con motivo de un nuevo 8 de marzo.

Con producción de María Eva Albistur y Mavi Díaz, además de las artistas originales de la banda (y Noelia Recalde, su compositora) se sumaron para darle forma a esta versión artistas de todo el país, de todos los géneros, que incluyeron a Bobadilla Oliva. “Fue una convocatoria de la dirección de Radio Nacional, que son todas mujeres dicho sea de paso. Yo no pude grabar el video porque estaba a las corridas con lo del CCK y grabé unas voces locas en lo de Guille O’ Connor y después no llegué con el video. Esta vez no llegué y está bueno decirlo porque tenemos una presión de generar contenido constante que nos implica un montón de tiempo y un montón de trabajo”, arguyó Flor enumerando las aristas que tienen que estar en orden para poder sentarse a grabar un video.

En definitiva, pudo estar presente con su voz y llegar a lugares impensados con esa nueva versión. “La verdad, es muy interesante lo que se da en este tejido desde que nos empezamos a nombrar feministas, nos empezamos a encontrar con estas formas nuevas de compartir, sobre todo la música”, concluyó invitando una vez más a reencontrarse en el arte como espacio reflexivo.