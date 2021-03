Liberaron al único detenido por el crimen de Dani Tizato

viernes 12 de marzo de 2021 | 4:00hs.

La investigación por el asesinato de César Daniel Tizato (15), el adolescente que estuvo más de un mes desaparecido hasta que su cadáver fue encontrado en un estancamiento de agua dentro de un campo privado de San José, dio un importante giro en las últimas horas y ahora la causa no tiene detenidos.

De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por El Territorio, el único detenido que tenía el expediente hasta el momento, Richard C. (44), fue beneficiado ayer con la falta de mérito y recuperó su libertad en horas del mediodía.

La medida fue dispuesta por el magistrado Miguel Ángel Faría, titular del Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles, luego de recibir el informe completo de la autopsia y los exámenes científicos complementarios realizados por el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial de la provincia.

Las fuentes indicaron que dichos informes no sólo terminaron confirmando con certeza científica la identidad del cuerpo hallado ese viernes 2 de octubre en el campo La Rosita de San José, sino que también establecieron que los perfiles genéticos recolectados tanto en el cadáver como en otros elementos incautados (una mochila y una alpargata) no arrojaron compatibilidad con el ADN del vecino detenido.

Para llegar a este punto hubo que aguardar con paciencia la labor de los forenses intervinientes dada la complejidad que resultó trabajar sobre un cuerpo que permaneció más de un mes bajo agua.

Las fuentes indicaron que los primeros cotejos genéticos se hicieron a partir de muestras tomadas de la falange del cadáver analizado, pero posteriormente hubo que realizar el análisis a partir de huesos grandes como fémur y húmero. Con el ADN extraído de allí finalmente se pudo hacer el examen de histocompatibilidad con la madre de la víctima, pericia que arrojó resultado positivo y de esta forma ahora la Justicia logró el grado de certeza que necesitaba para identificar el cuerpo.

Sin embargo, eso no fue lo único que arrojó el estudio forense, ya que también dictaminó que Tizato habría sido abusado sexualmente y que en el cuerpo se había hallado ADN de otra persona, por lo cual la Justicia de inmediato ordenó cotejar esas muestras con el perfil genético del detenido.

Ese estudio dio negativo y obligó entonces al juez Faría a disponer la falta mérito con la consecuente liberación del individuo que estaba imputado por el delito de homicidio calificado por alevosía.

Ahora, la Justicia avanzará en otra batería de estudios para definir los próximos pasos a seguir en el marco de la causa.

El caso

Tizato desapareció el 30 de agosto cuando salió de su casa en el barrio Pindapoy, de San José, para ir a cazar con el hombre que en ese momento apareció como el principal sospechoso y ahora fue liberado.

Después de ello, el hombre regresó solo y a los familiares del chico les dijo que mientras volvía Tizato se cruzó con otros jóvenes que lo convencieron para regresar a la zona de caza.

A partir de ahí transcurrieron varios días de intensa búsqueda que recién dieron resultado el 2 de octubre, cuando la Policía halló un cuerpo que se correspondería a la víctima.

El cadáver fue hallado en un estancamiento de agua que se formó a partir de dos arroyos cercanos y estaba en el medio de un tupido monte. Todo ello dentro del perímetro del inmenso campo de casi 5.000 hectáreas de La Rosita.

Según detallaron las fuentes en ese entonces, el cuerpo estaba a unos 200 metros lineales de donde Richard había dicho que se despidió del menor ese 30 de agosto.

Se cree que el cuerpo siempre estuvo ahí, pero debido al proceso de putrefacción terminó emergiendo boca abajo y quedando a la vista. En esa instancia, además, se constató que el cadáver vestía una campera con piedras que se utilizaron para que se mantenga en el fondo del agua, un claro indicio de una intencionalidad por ocultar el hecho.

La autopsia luego estableció que se trató de una muerte de violenta y que la víctima había recibido una lesión punzante en el pecho. z