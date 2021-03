Córdoba: internaron a un bebé con muerte cerebral y detuvieron a sus padres

jueves 11 de marzo de 2021 | 19:22hs.

Un bebé de siete meses fue internado con muerte cerebral en el Sanatorio Aconcagua de la provincia de Córdoba. Su estado es crítico y, bajo la peor de las sospechas, sus padres fueron detenidos e imputados de tentativa de homicidio calificado.

La criatura ingresó en las últimas horas por guardia con un hombro dislocado y convulsiones. Sin embargo, a pesar de su corto tiempo de vida, no era la primera vez que lo atendían en ese mismo centro médico. Según confirmaron a El Doce, en los registros figuraba una consulta previa por quemaduras, supuestamente de cigarrillo.

Ante los signos evidentes de violencia, los profesionales dieron intervención a la Justicia y la fiscalía de turno, a cargo de Pablo Camacho, ordenó la detención tanto del padre como de la madre, de 42 y 33 años respectivamente.

La pareja no tiene otros hijos en común y al menos, en una primera instancia de la investigación, no se encontró que tuvieran antecedentes por violencia. Si bien la principal hipótesis apunta a determinar si el padre fue quien golpeó al bebé, no se descarta que la madre también haya participado. Por ese motivo, ambos permanecen detenidos y son investigados por el mismo delito.