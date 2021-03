La inflación de febrero marcó aumentos del 3,6% y el primer bimestre acumuló 7,6%

jueves 11 de marzo de 2021 | 17:24hs.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó 3,6% durante febrero y acumuló un alza de 7,6% en los dos primeros meses del año, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Desde el Palacio de Hacienda destacaron que el IPC de febrero fue menor al de los últimos dos meses previos (4% en diciembre y enero), lo que llevó a que la variación interanual quedara en 40,7%, sensiblemente por debajo del 50,3% registrado en el mismo mes pero de 2020.

Este retroceso respondió principalmente a los precios de los productos regulados (electricidad, gas, por ejemplo), que aumentaron 2,2% mensual (contra 5,1% mensual en enero), con una fuerte desaceleración de Comunicaciones (1,8% contra 15,1% en enero) por la obligación de retrotraer las subas aplicadas en enero, aunque con subas autorizadas en combustibles, tabaco y algunos servicios y transporte en el interior del país.

A su vez, los productos estacionales se mantuvieron en 3,1% mensual (contra 3% en enero), con subas en verduras, indumentaria y hoteles y restaurantes, por la temporada de verano.

En tanto, la inflación Núcleo subió 4,1% mensual (contra 3,9% en enero).

Por división, impulsó la desaceleración de la inflación en febrero el rubro Alimentos y Bebidas no alcohólicas, que recortó su tasa de aumento hasta 3,8% mensual contra el 4,8% promedio registrado en enero.

El alza de la división Alimentos y bebidas, la de mayor incidencia en todas las regiones, se debió a los aumentos observados en Frutas; Verduras, tubérculos y legumbres; Aceites, grasas y manteca; e infusiones, parcialmente compensadas por la Leche, productos lácteos y huevos y las Carnes y derivados, que mostraron subas por debajo del promedio.

Dentro del rubro se destaca la desaceleración de Carnes y derivados hasta 2,8% mensual (contra. 7,9% en enero) por la implementación de un acuerdo con frigoríficos y de Frutas hasta 6,7% mensual (vs. 9,7% en enero)

Otros sectores que contribuyeron a la desaceleración de la inflación mensual fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (3,6% vs. 4,5% en enero), Recreación y cultura (2,3% vs. 4,8% en enero) luego de crecer 5% mensual en promedio los últimos tres meses por apertura de actividades, y Educación (0,1% vs. 0,6% en enero), la de menor incremento mensual en febrero.

En parte producto de las subas más moderadas que mostraron Comunicación y Educación, los Servicios (2,5%) aumentaron menos que los Bienes (4,0%).

La mayor suba del mes se dio en Restaurantes y hoteles, que volvió a crecer 5,4% mensual (igual a enero), debido a cuestiones estacionales y a la habilitación de actividades de recreación y turismo tras el ASPO.

La suba estuvo impulsada por incrementos observados en restaurantes, bares y casas de comidas, y parcialmente compensada por bajas en servicios de alojamiento

Le siguen Transporte, que subió 4,8% mensual (contra 4,6% en enero) por el aumento autorizado en combustibles y subas en adquisición de vehículos, y Equipamiento y mantenimiento del hogar, que aumentó 4,6% mensual (vs. 3,0% en enero) por incrementos en artefactos grandes para el hogar, bienes no durables para el hogar y servicios domésticos y para el hogar.

Por regiones, el IPC de febrero registró en la zona GBA un alza de 3,6%, respecto al mes anterior; Pampeana (3,4%), Noreste (3,8%), Noroeste (3,3%), Cuyo (4,1%) y Patagonia (3.9%).

En el acumulado del año y por regiones, el IPC de la zona GBA aumentó 7%, Pampeana (8,2%), Noreste (8,3%), Noroeste (9%), Cuyo (8,7%) y Patagonia (8,1%); y el acumulado interanual fue en la zona GBA de 38,3%, Pampeana (42,4%), Noreste (46,1%), Noroeste (44,3%). Cuyo (42,8%) y Patagonia (37,1%).