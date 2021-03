Problemas para iniciar las clases en algunas escuelas de Iguazú

jueves 11 de marzo de 2021 | 9:59hs.

Los chicos llegaron a la escuela y allí les avisaron que no habrá clases presenciales. / Foto: Norma Devechi

La vuelta a clases presenciales empezó con problemas en la puerta de algunas escuelas de Puerto Iguazú, por las medidas tomadas por los docentes autoconvocados que insisten con desconocer el acuerdo salarial firmado entre los gremios mayoritarios y el Ministerio de Educación, que fijó el salario inicial docente en 40.000 pesos.

Así, en la ciudad de las Cataratas los docentes autoconvocados mantienen un paro de actividades y decidieron no dictar clases hasta el próximo lunes en al menos dos establecimientos, lo que provocó desconcierto en estudiantes y familias.

El reclamo se centra en la cuestión salarial, pero también reclaman la falta de porteros en las escuelas, lo que consideran requisito primordial para que los establecimientos cumplan con los protocolos sanitarios vigentes en el marco de la emergencia sanitaria por el covid-19. Ante esto realizarán una asamblea en la Plazoleta Fuente Alba (Ubicada en la rotonda de acceso) a las 17.30hs.

Según se le informó a los padres, la escuela N° 722 no volverá a las clases presenciales por falta de porteros y en la EPET N°4 ocurre algo similar, por falta de gestión uno de los porteros aún no se jubilo, pero permanece de licencia por enfermedad y no se ha solicitado el reemplazo.

Padres indignados por la falta de información en los establecimientos escolares, indicaron “deberían brindar la información necesaria a las familias para poder organizarse y evitar gastos de salida además de la aglomeración innecesaria en la puerta de los establecimientos”.