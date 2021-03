El Neonatal registró una baja del 20% en nacimientos en 2020

jueves 11 de marzo de 2021 | 1:30hs.

Todas las variables demográficas están siendo alteradas por la pandemia de coronavirus. Si bien cualquier balance cuantitativo todavía puede parecer apresurado, sí se pueden señalar algunas tendencias orientadoras de los giros detectados. Y en este contexto, los nacimientos tuvieron una importante baja en Misiones.

En primera instancia, esta situación se estaría debiendo a que la frontera con Paraguay se encuentra cerrada y en años anteriores, eran muchas las mujeres provenientes del vecino país que venían a atenderse aquí al momento de tener a sus bebés. Sin embargo, este sería uno de los factores pero no el único.

David Halac, gerente asistencial del Hospital Materno Neonatal de Posadas, dialogó al respecto con El Territorio: “A nosotros nos llamó poderosamente la atención el descenso brusco en el número de nacimientos del 2019 al 2020, no fue algo paulatino. Teníamos más o menos 6.000 y nos quedamos cerca de 4.800. Esto de todas formas es solamente en el Hospital Materno Neonatal”, afirmó. Este número supone un 20 por ciento menos.

Si bien aseguró que no sabe concretamente cuál es el motivo, indicó que el cierre de la frontera no sería el único. Sin embargo, indicó que “teníamos mujeres paraguayas pero muchas son nacionalizadas, entonces puede que haya pacientes que tengan la nacionalidad argentina y que vivan del otro lado, este es uno de los análisis que hicimos pero no el único, no tenemos certezas. Lo único que puedo asegurar es que al menos en los últimos 25 años nunca pasó una cosa como esta”.

“En general los descensos en las tasas de natalidad se producen de manera paulatina y tienen que ver con planes de anticoncepción, control de natalidad y políticas sanitarias que apuntan a eso”, reflexionó.

Al ser consultado sobre cuál sería la proyección para lo que resta del año, estimó que la tendencia continuará. “Hay que ver si se embarazaron muchas mujeres durante el año pasado y empiezan a parir ahora”, cerró.

Inscripciones en el Registro

Radioactiva 100.7 dialogó con Alejandra Soto, titular del Registro Provincial de las Personas, quien al igual que Halac, aseguró que hubo una merma, aunque en este caso se refirió al 2021 respecto del 2020: “Estuvimos sacando números de los nacimientos registrados en la provincia, hicimos el comparativo con el año pasado. Tenemos una cuestión y es que tenemos la frontera cerrada. En el hospital Neonatal se atienden muchísimas mujeres que vienen de Paraguay solamente a tener a su bebé”.

En este sentido, detalló que el número registrado el año pasado durante el primer trimestre fue de 4.485, mientras que este año van 3.748. Esta disminución en porcentaje supone un 16,43 por ciento.

Si bien sostuvo que el cierre de las fronteras no sería el único factor influyente, reconoció que “existe una baja teniendo en cuenta que tenemos la frontera cerrada, lo que quiere decir que sí, vienen muchas madres de Paraguay a parir acá al hospital”, y agregó que los municipios con más nacimientos registrados son Posadas, Eldorado, Puerto Iguazú y Oberá.

“Eso es según lo que registramos en la base, porque nosotros tenemos las oficinas dentro de los hospitales, entonces la idea es que la madre de la cama pase a la oficina del Registro y después se le dé el alta para que ya salga con la partida de nacimiento y la constancia del DNI en trámite. Esos registros los tenemos en los grandes nosocomios.”, dijo.

Siguiendo esta idea, comentó que el motivo del descenso de nacimientos durante los últimos meses también se debe a ciertas medidas que se tomaron en el marco de la pandemia que cambiaron algunas reglas burocráticas. “El año pasado hemos reglamentado la Prórroga de la Jurisdicción, lo que quiere decir que saliendo de la ley y fundamentados en la pandemia, las madres pueden inscribir a su bebé en el Registro Civil de la localidad de donde son oriundas directamente llevando el certificado de nacimiento”, comentó.

Si bien la ley obliga a inscribir a la persona en el lugar donde nace, en este contexto esa regla puede omitirse, con el objetivo de que las madres puedan irse cuanto antes a sus hogares con el recién nacido. “También registramos nacimientos en estos municipios y baja un poco el número de los hospitales”, aclaró.

Si bien para este año se esperaba un repunte en Misiones, hasta el momento todo indica que los nacimientos no aumentarán demasiado si se tienen en cuenta los números del primer trimestre. En 2020 se registraron tan sólo 20.955 nacimientos en contraste con 2019, cuando fueron 23.457. Incluso años anteriores se llegaron a registrar hasta 27.000.

Qué sucede en el mundo

Históricamente, eventos traumáticos como pandemias, guerras y crisis económicas tuvieron como resultado menos nacimientos. Algunas caídas de la natalidad son de corta duración y son seguidas de rebotes.

Por eso, un factor a tener en cuenta es la incertidumbre que generan las crisis profundas, en este caso por la pandemia de Covid. Tener hijos es el mayor proyecto a largo plazo que puede emprender una persona, así que requiere mínimos niveles de previsibilidad. Si alguien no sabe dónde o de qué va a vivir en el futuro inmediato, es difícil que quiera comprometerse a criar un hijo.

Encuestas realizadas en varios países muestran que muchas personas decidieron postergar o directamente abandonar sus planes de tener hijos. La incógnita, como con tantas otras cosas que cambiaron a partir de las medidas tomadas para tratar de reducir la circulación del virus, es si se trata de transformaciones pasajeras o de largo aliento.

Un año después de la pandemia, los primeros datos y encuestas apuntan a una caída de nuevos bebés en muchas economías avanzadas desde los Estados Unidos hasta Europa y el este de Asia, a menudo, en los países que ya tienen tendencias descendentes en los nacimientos.

Una combinación de crisis económicas y de salud está impulsando a muchas personas a retrasar o abandonar sus planes de tener hijos. Los demógrafos advierten que es poco probable que la caída sea temporal, especialmente si la pandemia y sus consecuencias económicas se prolongan.



Apellido materno

Soto explicó que en este 2021 se perfiló más la inscripción de nacimientos con el apellido materno “pero siempre compuesto, primero el materno y después el paterno, son más que el año pasado”.

“Los nombres que más se eligen son Noah, porque no tiene sexo, y Emma, pero lo novedoso es que las madres están imponiendo su apellido, no es el mayor porcentaje pero aumentó en comparación con el año pasado”dijo.



En cifras

6.000

La cifra representa la cantidad de nacimientos registrados en el Hospital Materno Neonatal de la ciudad de Posadas durante el año 2019.

4.800

Este número supone la cantidad de nacimientos que registró el Hospital Neonatal en 2020. Aseguran que fue un descenso brusco.