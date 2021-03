Todo Listo Para La Gala De Los Grammy

jueves 11 de marzo de 2021 | 0:33hs.

Este domingo se celebrará la 63ª edición de los premios Grammy en el Staples Center de Los Ángeles y podrá verse desde las 21 en nuestro país, a través de la señal de cable TNT y la plataforma Paramount+. Además, se podrá seguir la trasmisión por internet desde la página oficial de Grammy y en Facebook Live.

Billie Eilish, Taylor Swift, Bad Bunny, Harry Styles, Chris Martin, Dua Lipa y los coreanos BTS son algunos de los shows confirmados para la gala. También serán de la partida Megan Thee Stallion, DaBaby, Doja Cata, Mickey Guyton, Black Pumas, Cardi B, Brandi Carlile, Haim, Brittany Howard, Miranda Lambert, Lil Baby, John Mayer, Maren Morris, Post Malone y Roddy Ricch.

La gran ausente en la lista de shows es Beyoncé, aunque la prensa estadounidense no descarta una aparición sorpresa.

Así lo confirmaron los organizadores, que desde hace algunos días van compartiendo detalles de lo que será esta fiesta de la música.

En el moderno recinto del Staples Center habrá cuatro escenarios, cada uno con una pequeña cantidad de artistas nominados e invitados, para cumplir con los protocolos sanitarios exigidos por la pandemia de coronavirus.

También se reconoció que muchos de los números musicales serán pregrabados y que habrá una circulación de artistas y públicos organizada de manera tal para evitar superar la cantidad de personas autorizadas en el recinto.

En la ceremonia que estará conducida por Trevor Noah, también habrá un homenaje a los trabajadores de famosos espacios dedicados a la música, como el Apollo Theatre de Nueva York, el Station Inn de Nashville, y el Troubadour y el Hotel Café de Los Ángeles, que se vieron afectados por la pandemia.

Beyoncé, la más nominada

Beyoncé encabeza las nominaciones con nueve categorías y, además de ser la principal favorita, es la mujer con más postulaciones en la historia de los premios con 79 candidaturas durante su carrera. La artista norteamericana podría convertirse también en la solista femenina con más triunfos en esta premiación, ya que cuenta con 24 galardones, tres menos que la violinista Allison Krauss.

Un poco más atrás, con seis menciones, aparecen Taylor Swift, Dua Lipa y Roddy Ricch. Billie Eilish, Post Malone y los Black Pumas también lideran con múltiples nominaciones en importantes categorías. Por su parte, Doja Cat y Megan Thee Stallion se enfrentarán en la categoría de Mejor Artista Nuevo con Phoebe Bridgers, Ingrid Andress, Chika, Noah Cyrus, D Smoke y Kaytranada.

Las principales ternas

Las ternas con mayor resonancia de los Grammy son a grabación del año, mejor disco del año y mejor canción.

En la categoría de grabación del año, en que se reconoce al intérprete o banda y al equipo de producción e ingeniería de grabación) compiten “Black Parade” (Beyoncé), “Colors” (Black Pumas), “Rockstar” (DaBaby y Roddy Ricch), “Say So” (Doja Cat), “Everything I wanted” (Billie Eilish), “Don’t Start Now” (Dua Lipa), “Circles” (Post Malone), y “Savage” (Megan Thee Stallion y Beyoncé).

En tanto, los candidatos a quedarse con el galardón al mejor álbum del año son: “Chilombo” (Jhené Aiko), “Black Pumas. Deluxe Edition” (Black Pumas), “Everyday Life” (Coldplay), “Djesse Vol. 3” (Jacob Collier), “Women in Music Pt. III” (Haim), “Future Nostalgia” (Dua Lipa), “Hollywood’s Bleeding” (Post Malone) y “Folklore” (Taylor Swift).

Asimismo entre las melodías difundidas en 2020, la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos reconoció -que otorga los Grammy- reconoció y nominó en la terna de mejor canción del año a “Black Parade” (Beyoncé), “The Box” (Roddy Ricch), “Cardigan” (Taylor Swift), “Circles” (Post Malone), “Don’t Start Now” (Dua Lipa), “Everything I Wanted” (Billie Eilish), “I Can’t Breathe” (H.E.R) y If the World Was Ending (JP Saxe ft. Julia Michaels).

Este año también figuran nombres de artistas hispanos como JBalvin y Bad Bunny, nominados a la mejor interpretación pop dúo/grupo por su tema One Day junto a Dua Lipa y Tainy. En otras categorías se encuentran también Camilo, Kany García, Ricky Martin, Debi Nova, Bajofondo, Cami, Cultura Profética, Fito Páez, Lido Pimienta, Alejandro Fernández, Lupita Infante, Natalia Lafourcade, Mariachi Sol De México De José Hernández, José Alberto “El Ruiseñor”, Edwin Bonilla, Jorge Celedón & Sergio Luis, Grupo Niche, y Víctor Manuelle.

En cuanto al rock, que hace pocos años era una de las categorías más apreciadas y difundidas, hoy pierde terreno ante el avance de nuevos sonidos. En la categoría de mejor álbum de rock están nominados: ‘A Hero’s Death’, de Fontaines D.C.; ‘Kiwanuka’, de Michael Kiwanuka’; ‘Daylight’, de Grace Porter; ‘Sound & Fury’, de Sturgill Simpson’ y ‘The New Abnormal’, de la banda de Nueva York The Strokes.