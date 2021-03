Choque y susto para cinco pasajeras en Itaembé Guazú

jueves 11 de marzo de 2021 | 6:03hs.

Cinco mujeres que viajaban en un colectivo urbano resultaron con lesiones leves ayer a la mañana tras un siniestro registrado en el barrio Itaembé Guazú de Posadas.

De acuerdo a lo consignado por fuentes policiales, el hecho se registró cerca de las 7.50, en la intersección de las avenidas Los Industriales y Pino Paraná del mencionado complejo habitacional ubicado en las afueras de la capital provincial.

Las fuentes detallaron que el siniestro fue protagonizado por un colectivo de la Línea 110 de Don Casimiro que, por causas que se intentan establecer, colisionó contra un camión Iveco perteneciente a una empresa constructora.

Los conductores de los respectivos rodados fueron identificados como Víctor R. (32) y Alfonso M. (55), quienes afortunadamente no sufrieron lesiones de gravedad, al igual que las cinco pasajeras que viajaban en el micro.

Las fuentes indicaron que las damnificadas fueron Flavia S. (37), Leticia M. (35), Fabiana C. (38), Cintia S. (36) y Agustina R. (17), quienes también sufrieron lesiones que no revistieron gravedad. Una de ellas se desvaneció, pero su estado de salud no se vio comprometido.

En el hecho trabajó el personal de la Comisaría Decimonovena y los especialistas de la División Científica de la Unidad Regional I. Además, una ambulancia acudió al lugar para asistir a los heridos.