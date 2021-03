Lula aseguró que trabajará para sacar del poder a Jair Bolsonaro

jueves 11 de marzo de 2021 | 6:02hs.

El ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunció su regreso en la primera línea de la batalla política y si bien dijo que hablará de ser candidato en 2022, adelantó que trabajará y dialogará con todos los sectores para sacar del poder al mandatario Jair Bolsonaro, en su primer mensaje público luego de la anulación de sus condenas en la Operación Lava Jato, las cuales calificó como “la más grande mentira jurídica contada en 500 años de historia” de Brasil.

“Voy a volver a recorrer el país para conversar con el pueblo, que no puede permitir que un hombre que causa los males que causó Bolsonaro siga gobernando”, afirmó Lula durante un pronunciamiento y conferencia de prensa luego de haber recuperado el lunes sus derechos políticos.

Ese día, el juez de la Corte Suprema Edson Fachin anuló por incompetencia jurisdiccional sus condenas y procesamientos en la Operación Lava Jato, que lo mantuvo detenido por 580 días y tras cinco años de procesos legales.

El ex gobernante (2003-2010) de 75 años reapareció en el sindicato de metalúrgicos de Sao Bernardo do Campo, en el Gran San Pablo, donde nació como líder sindical, y dijo que espera que la Corte Suprema declare que el exjuez Sérgio Moro -el hombre que lo condenó, inhabilitó como candidato, encarceló y luego se convirtió en ministro de Justicia de Bolsonaro- actuó de manera parcial con él.

De todas maneras, se mostró moderado y aseguró que no guarda resentimientos porque “el pueblo, que está sin empleo ni puede comer tres veces por día, está peor”.

Lula hizo un repaso de su historia política pero también planteó de cara al futuro un modelo económico “con un Estado impulsor del desarrollo con el mercado financiero apostando por inversión productiva”, y denunció que actualmente Brasil “no tiene gobierno ni ministro de Salud ni ministro de Economía”.

En el plano político, convocó a la población a vacunarse y a usar tapabocas, pese a “las decisiones imbéciles del presidente y el ministro de Salud”, general Eduardo Pazuello.

Y mezcló la lucha contra la pandemia con la necesidad de dar subsidios a la población para enfrentar la crisis de la Covid-19.

“¿Cómo puede costar una garrafa de gas 105 reales (25 dólares)? Ustedes no saben la alegría que era en mi gobierno ver a los peones comiendo picaña y tomando cerveza, con empleo y renta”.

“Mi cabeza en este momento no tienen tiempo para candidatura, eso se hablará en 2022 con el Partido de los Trabajadores” (PT), afirmó Lula.

Operación Lava Jato

Lula sostuvo que la Operación Lava Jato, hace solo unos años celebrada como una hazaña en Brasil y en otras partes de la región, como Argentina, hizo un acuerdo con los grandes medios de comunicación para “sostener sus mentiras y actuar como un partido político”.

En ese sentido, dijo que el exjuez Moro y el fiscal Deltan Dallagnol, su acusador, -ambos expuestos por la filtración de chats privados como protagonistas de un complot para condenar al expresidente- deben estar “sufriendo más” de lo que él sufrió.

Lula acusó a la Operación Lava Jato de haber causado la pérdida de 4,4 millones de empleos con la quiebra de las empresas de ingeniería involucradas en el esquema de corrupción encabezado por Petrobras, revelado en la investigación.

Decidido a confrontar con Bolsonaro, calificó de “paramilitares” al sector que apoya al actual presidente por instalar el "terror armado" en las periferias de las ciudades.

“No necesitamos de armas, este pueblo necesita empleo, trabajos registrados, libros y educación, con un Estado presente en las periferias”, subrayó.

Con un tono muy distinto, Lula envió un mensaje conciliador al empresariado y al mercado financiero: “No tengan miedo de mi. Yo soy extremista porque quiero ir a la raíz de los problemas, construir un mundo más justo y humano”.



Agradeció el apoyo de Alberto y el Papa

El líder sindical agradeció con énfasis a dos argentinos: al presidente Alberto Fernández y al papa Francisco. Recordó que en la campaña de 2019 Fernández fue a Curitiba, donde estuvo detenido, y destacó su “coraje” porque hizo público el apoyo pese a la “extrema derecha argentina”, en alusión al macrismo. “Alberto me dijo que iba a hablar; me dijo ‘mi problema es ser solidario con vos porque sos víctima de la mayor mentira jurídica de América Latina. También fue el primero en llamarme el lunes cuando anularon las condenas”, dijo Lula. El ex presidente dijo que está agradecido al papa por haber enviado a una persona con un Rosario y una Biblia a la cárcel de Curitiba. “El papa me recibió en el Vaticano y tuvimos una larga conversación no sobre mi caso sino sobre la lucha contra la desigualdad”, contó.