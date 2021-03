Robo de motocicletas en Jardín América: "Es mi medio de movilidad para ir a trabajar"

miércoles 10 de marzo de 2021 | 9:01hs.

Robaron una moto en Jardín América, el denunciante Franco Sena explicó ante los uniformados en la dependencia policial Unidad Regional IX de Jardín América, que en la madrugada de ayer, martes, le sustrajeron su moto en su domicilio.

Franco contó a El Territorio que se percató que ya no estaba la motocicleta cuando se levantó para ir a trabajar. "Todas las mañanas voy a Energía de Misiones acá en Jardín y hoy cuando me levanté me di cuenta que me robaron". Además contó que le sustrajeron en su domicilio en el barrio 100 viviendas, manzana 516, en el lapso del horario de 1 a 5.

El hombre ya hizo la denuncia correspondiente y al hablar con vecinos no pudo reunir testigos, motivo por el cual está en búsqueda de su moto. "Como era de noche todos los vecinos dormían y nadie vio nada", contó.

La motocicleta se trata de un Beta BS-110 de color negro, dominio 282 EET