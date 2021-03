En tiempo de descuento

miércoles 10 de marzo de 2021 | 3:45hs.

Los días pasan y el tiempo se termina para saber si Misiones será o no parte del calendario 2021 del Turismo Carretera. En la jornada de ayer el presidente de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) Hugo Mazzacane llamó al titular del Automóvil Club Misiones (ACM) Carlos Malarczuk y le solicitó una definición respecto de la séptima fecha del calendario 2021, que fue ofrecida al club posadeño y que se debe realizar el 20 de junio.

El Territorio en exclusiva informó que el 28 de enero la ACTC había mandado una nota al ACM para ofrecerle la séptima fecha, pero hasta ayer la nota no fue respondida. El llamado de Mazzacane sonó a un “ultimátum” dentro de la comisión del ACM ya que pocas veces el presidente llama a los clubes y siempre las negociaciones son llevadas adelante por el gerente general de la ACTC Fernando Miori.

Carlos Malarczuk, presidente del Automóvil Club Misiones, en charla con este diario explicó que “hoy no podemos dar una respuesta porque no nos pudimos sentar a charlar con el gobierno. Sabemos que hay otras prioridades y está bien, pero nosotros tenemos que responder, porque lleva su organización, el tiempo corre y no nos ayuda. Sabemos que se van cerrando las puertas, porque otras provincias sí van confirmando fechas y hay que dar una respuesta. Los tiempos en el TC siempre son cortos”.

Malarczuk recordó que “este año no habrá que pagar un canon como otros años y sólo habría que trabajar los gastos que genera hacer la carrera como la del TC. Y a mí en lo personal me gustaría que sea con gente, limitado, pero con gente, porque el TC es de la gente”.

El fin de semana en el Gálvez volvió el público y el color del TC “con todos los protocolos y fue una fiesta, acá también lo podemos hacer de forma limitada”, añadió.

Durante 13 años consecutivos, entre el 2007 y el 2019, el ACM organizó el TC en Posadas y solamente en el 2020, por la pandemia de Covid-19, no se realizó.

Según fuentes oficiales consultadas , las negociaciones entre el ACM y el gobierno provincial todavía no pudieron comenzar debido a la agenda de temas que por estos días está centrado en la vacunación contra el Covid y el inicio de clases de forma presencial. Sin dudas que los próximos días serán clave para tomar una resolución.