Referentes de América Latina celebran la anulación de las condenas a Lula

Políticos y referentes del progresismo internacional celebraron la anulación de las condenas contra el ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva. También resaltaron el daño causado por un caso más de lawfare en la región que atentó contra la democracia y posibilitó la llegada de Jair Bolsonaro al poder.

El lunes, el juez del Tribunal Supremo de Brasil, Edson Fachin, dejó sin efecto las sentencias contra Lula por el caso Lava Jato. La medida supone que el ex mandatario queda habilitado para competir nuevamente por la presidencia.

Los principales líderes de la izquierda latinoamericana que además fueron aliados durante su mandato recibieron la noticia con alegría. El ex presidente ecuatoriano Rafael Correa tuiteó: “Oligarquía latinoamericana, prensa y jueces corruptos: ¿entienden que nunca podrán contra la fuerza de la verdad e integridad? ¡Viva Lula! ¡Viva Brasil!”.

Por su parte, el ex presidente de Bolivia, Evo Morales, aseguró que “al fin se hizo justicia” con Lula, a quien consideró “víctima de una sañuda persecución de la derecha con fines políticos”.

El ex mandatario uruguayo José “Pepe” Mujica también mostró una “felicidad enorme” por la decisión del juez Fachin en una carta dirigida a Lula. “Estar libre de toda culpa revela una historia interminable de despotismo por parte de hombres infames. La lucha da sus frutos y continuaremos hasta el final de nuestras vidas buscando el camino de la fraternidad, la igualdad y la libertad para todos nuestros vecinos”, cierra la misiva firmada por Mujica y su mujer y senadora Lucía Topolansky.

Desde Argentina, el presidente Alberto Fernández celebró que Lula “haya sido rehabilitado en todos sus derechos políticos” tras la anulación de las condenas que “fueron dictadas con el solo fin de perseguirlo y eliminarlo de la carrera política”. “¡Se hizo justicia!”, exclamó el presidente en un mensaje que el propio ex mandatario brasileño retuiteó aprovechando la oportunidad para agradecerle “a Fernández y al pueblo argentino por su solidaridad siempre presente”.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, se sumó a los festejos y pidió estar “alertas” ante los abusos contra la izquierda en la región. Díaz-Canel opinó en Twitter que la decisión adoptada el lunes por el juez de la Corte Suprema de Brasil “llega para confirmar cuántos excesos y abusos se cometen contra la izquierda latinoamericana”. “Estemos alertas”, agregó el mandatario cubano.

Cuba y Brasil fueron grandes aliados durante los gobiernos de Lula y Dilma Rousseff, pero la llegada al poder de Bolsonaro dinamitó las relaciones bilaterales y provocó la abrupta salida de miles de médicos cubanos que prestaban servicio en el país sudamericano a través del programa Más Médicos.

Lula se encontraba en Cuba desde el 21 de diciembre para participar de la grabación de un documental dirigido por Oliver Stone, aunque el proyecto quedó interrumpido luego de que el ex mandatario diera positivo de coronavirus.

Repercusiones en Europa

Las repercusiones también se hicieron sentir en el continente europeo. El vicepresidente segundo de España y líder de Podemos, Pablo Iglesias, celebró que “han quedado en nada” las sentencias contra Lula que, a su juicio, comprueban el lawfare con el objeto de “abrir el camino a la ultraderecha”. Para Iglesias, la situación ejemplifica “el nuevo modus operandi de los grandes poderes”.

Por su parte, la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, calificó de “buena noticia” la anulación de todas las condenas por corrupción de Lula. En un mensaje en su cuenta en Twitter, la alcaldesa socialista afirmó: “¡Qué buena noticia! Ayer se hizo justicia”. Y recordó que hace un año le hizo entrega al ex mandatario de la ciudadanía de honor de París.



Postergan el juicio contra Moro0

El juzgamiento sobre la parcialidad del ex juez Sérgio Moro en las causas contra el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva sufrió ayer una postergación debido a que uno de los miembros de la corte de Brasil pidió un cuarto intermedio sin plazo para analizar mejor el caso antes de emitir su voto. Se trata del juez Kassio Marques Nunes, el más nuevo magistrado que fue designado por el presidente Jair Bolsonaro, quien pidió más tiempo para analizar el caso que puede anular todas las investigaciones y condenas contra Lula. Esta sesión, que es para anular todo lo actuado contra Lula por persecución política, le sigue a un fallo monocrático (personal) del juez Fachin del lunes, que anuló lo actuado para pasar las causas a otra jurisdicción porque Moro no era el juez competente para juzgar al ex presidente.

