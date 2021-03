“Si llueve, me pongo botas y vengo igual, no quiero faltar”

miércoles 10 de marzo de 2021 | 6:04hs.

El regreso a clases en Jardín América se dio en forma presencial en la Escuela N° 133 Hugo von Zeschau. Los chicos llegaron con todas las ilusiones y expectativas, tras un año en la virtualidad, los compañeros se reencontraron en el aula, cuidando los protocolos sanitarios vigentes.

En sexto de la primaria, está el ejemplo de Xiomara Cabrera (10), quien ingresó al establecimiento educativo en el turno mañana. Se levanta temprano y cuando está despejado el clima, camina desde su casa hasta la escuela o toma un colectivo urbano a su temprana edad. “Si llueve me pongo botas y vengo, no quiero faltar”, expresó.

Contó que cuando le toca ir a pie, se cansa un poco, pero saca provecho: “Lo tomo como si hiciera ejercicios”.

Xiomara reflejó además que en días de lluvia, si no puede asistir caminando o en colectivo, se toma un remís. “A veces vengo en auto, me acerca un remisero conocido de la familia porque si llueve mucho hay demasiado barro y es complicado salir”. La cuestión es no perderse un día de clases.

La estudiante contó que hace las tareas, ayuda a su mamá en la casa y a veces le pide ayuda para prepararse e ir a clases, pero si no ella se arregla sola. “Yo en casa lavo mi ropa, plancho; todavía no sé cocinar, pero hago chipitas”.

En la virtualidad, el año pasado, Xiomara entregaba los trabajos aun careciendo de los medios. “Cuando mi papá o mi mamá me prestaban el celular, enviaba la tarea. No tengo computadora en casa, pero siempre intentaba entregar a tiempo”, cerró.

En el caso de Fátima Santa Cruz (12), es alumna del séptimo en la misma escuela y recorre quince kilómetros desde su casa para asistir a clases. “Voy a la ruta y espero el colectivo urbano para venir a la escuela, lo mismo al salir, tomo el colectivo y voy a casa”.

La niña contó que en días de lluvias no puede asistir porque el barro en su zona no permite que se pueda salir de su domicilio. También, que en algunas oportunidades debe recurrir a un remís.

Además la estudiante remarcó que tiene tres hermanos y uno en camino. “Dos de ellos van a venir a la escuela la semana que viene conmigo y ya están ansiosos para reencontrarse con sus compañeros”.

Fátima detalló que su mamá trabaja en la chacra carpiendo junto con su abuelo. “Yo soy la hermana mayor, me sigue Luján, que tiene retraso madurativo; Pedro, a quién le decimos Pepe; continúa Hernán, que tuvo pulmonía; Betiana y un hermano en camino”, reflejó la chica.

Luján a pesar de su problema de salud asistirá a la Escuela 133 y Hernán lo mismo, irán los tres hermanos juntos por pedido de la mamá y tras haber dialogado con la directora del establecimiento. “Antes íbamos a una escuela en Colonia Flora, pero allá no tenían lo necesario para ayudar a mis hermanos, por eso mi mamá habló con la directora y vamos a venir juntos”.

Fátima remarcó que su hermanito Hernán tuvo pulmonía. “Antes hablaba re bien, después de eso le costó, hasta que superó y ahora habla más que yo”, dijo y agregó: “Va a casa de mi abuelo toma tereré, va, viene, juega todo el día y no queda quieto”.

Tanto Xiomara como Fátima, siempre predispuestas para asistir a clases, se mostraron contentas con el reinicio de esta etapa escolar, diferente pero inicio al fin.

