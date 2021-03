Expectativas en los últimos años del secundario

miércoles 10 de marzo de 2021 | 6:04hs.

Con casi mil alumnos, la Escuela de Comercio N° 5 de San Javier inició ayer las clases presenciales. Hubo emoción y expectativa en alumnos, padres y docentes, más aún teniendo en cuenta el numeroso grupo que compone la comunidad educativa.

El Territorio dialogó al respecto con el director del establecimiento, José Rigo, quien dijo: “Nos ajustamos en a base a los protocolos nacional y provincial ya establecidos y estamos muy contentos porque las clases presenciales son indispensables para la formación de nuestros chicos en todos los niveles educativos. La jornada se vivió con mucha emoción y la verdad que se ha visto mucha responsabilidad de los alumnos en el cumplimiento de la distancia entre uno y otros, uso de barbijos”.

“Vi a alumnos entusiasmados, felices, muy expectantes de todo lo que ocurría. En cuanto a los chicos de primer año, los vimos también muy emocionados, aunque ciertamente se vivió esa falta de efusividad de los chicos que se acostumbraba a ver al comienzo de año, más aún en los de los últimos años, pero es comprensible”.

En tanto, Iliana Aguirre, de quinto año, dijo sobre el inicio de su última cursada: “Si bien tenemos nuestros grupos que nos comunicamos siempre por WhatsApp, al llegar me sentí rara porque no se puede manifestar esa alegría, esa felicidad que se siente porque hay que cumplir un protocolo por prevención y está bien, no podemos abrazar a los compañeros y compañeros, es distinto todo, ese reencuentro que ocurría después de las vacaciones, esos abrazos se convirtieron en choque de puños, es diferente”.

“Es mi último año y habrá que disfrutar de manera distinta con los cuidados pertinentes por la salud de todos, colaborar todos para que se cumpla con esos cuidados, todo es un día a día, ver cómo transcurre este año”.

Incertidumbre

La Epet N° 13 comenzó las clases después de estar en duda el inicio por la falta de porteros y falta de agua, así como problemas con los sanitarios. Así lo confirmó el regente de Cultura Técnica. Raúl Quevedo.

“Fueron días de mucha incertidumbre ya que no teníamos portero y eso complicaba mucho el inicio de clases, también había problemas con los sanitarios y agua. Por suerte fueron muchos los que ayudaron, ya sea los padres, intendente, gobierno provincial, Consejo de Educación y hoy se pudo concretar este tan esperado inicio de clases”.

“Fue increíble llegar a las 6.15, los chicos con una emoción tremenda, uno de los alumnos dijo que no pudo dormir en toda la noche esperando para empezar su primer día de clases, incluso vinieron los chicos de segundo que nunca han podido venir, ya que todo fue virtual el año pasado, incluso para los padres fue muy emocionante.

“Esperamos ahora que todo transcurra bien y que sea un año productivo y feliz para todos”, expresó el docente

En el municipio de Candelaria, una alumna que comenzó su primer año de clases en el BOP 5 y que el año pasado terminó de manera virtual el séptimo grado sostuvo: “Estaba un poco asustada, no sabía cómo llegar a la escuela, todo es nuevo para mí, más aún en esta circunstancia, no puedo decir mucho porque recién empezamos y aún no caigo que ya esté en la secundaria después de un año virtual y este de manera presencial. Tenía mucho temor que no empezaran las clases, pero ya volvimos y eso es muy lindo”.

