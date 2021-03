Yamila: “Los goles que no entraron en el primer partido tenían que entrar ahora”

miércoles 10 de marzo de 2021 | 6:01hs.

La goleada de Boca ante el elenco boliviano Deportivo Trópico por 10 a 1 culminó con la misionera Yamila Rodríguez posando con el premio a mejor jugadora del partido, producto de tres goles y buenas asistencias a lo largo del juego, en la segunda fecha de la Copa Libertadores Femenina que se juega en Buenos Aires.

“Los goles que no entraron en el primer partido tenían que entrar ahora. Mis compañeras me dijeron antes del juego que esté tranquila, porque estaba muy ansiosa, y también estábamos hablando con la mamá de una compañera y me dijo ‘mañana -por el lunes- metés tres goles y le dije: ‘Epa, gracias’, así que ellas confiaron y me salió”, dijo contenta la posadeña. Es que en el estreno hubo empate 1-1 en ante Santiago Morning de Chile.

“Queremos salir primeras”

En cuanto al partido que se viene para Las Gladiadoras, que se enfrentan mañana a Avaí de Brasil -a las 19.30, en Vélez- y será clave por el liderato del grupo y por el pase a los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina, Yamila señaló: “Venimos alto, queremos a salir primeras en la zona y vamos a trabajarlo al juego en lo que queda de entrenamiento para llegar lo mejor posible”.

La posadeña -que viene de jugar con la Selección en el Copa She Believes en Estados Unidos- no se olvidó de sus raíces y mandó cariños a su tierra. “Saludos a mi gente de Posadas y a mi ex técnico Chino Torres”, su formador en la cantera del Club Huracán.

Asimismo, Yamila profundizó lo que significa gambetear para ella. “El fútbol es un deporte lindo, es mi vida. Me enseñó muchas cosas, a salir de caminos malos que tenía, eso es el fútbol”.

Y para finalizar, en cuanto a vestir la azul y oro, señaló: “Soy hincha de Boca y en mi familia desde chiquita me pusieron una camiseta y no me la saqué más”.