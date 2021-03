Araceli y la angustia del covid-19

miércoles 10 de marzo de 2021 | 6:00hs.

Si bien ya se siente mucho mejor, Araceli González dijo que tener covid fue lo más espantoso que le pasó.“La verdad, la pasé muy mal. Es un virus que no se lo deseo a nadie y los que lo tuvieron saben perfectamente lo que se siente. Algunos tuvieron más suerte, no sé de qué dependerá eso ”, expresó en Instagram y contó la situación que vive. ”Hoy estamos con un panorama bastante difícil. Tenemos a mi tío internado, que es como mi papá, y se encuentra inducido a coma. No hay que subestimar como les da a los niños. Mi sobrinito está con mucha fiebre hace 8 días y se encuentra internado con su mamá, que terminó de cumplir su cuarentena junto a su hijo dentro de la clínica”, explicó y agradeció los mensajes de fuerza de sus seguidores.