Alberto Fernández aceptó la renuncia de Marcela Losardo como ministra de Justicia

martes 09 de marzo de 2021 | 22:31hs.

La ministra de Justicia de la Nación, Marcela Losardo, presentó finalmente su renuncia, tal cual había anticipado ayer el presidente Alberto Fernández en C5N, y asumirá al frente de la embajada argentina ante la UNESCO.

Alberto Fernández había confirmado este lunes que Losardo le pidió la semana última "dejar el cargo", por lo que explicó que deberá encontrar un "reemplazante" para ese puesto.

El nombre del futuro titular de la cartera de Justicia aún no está confirmado, pero los candidatos que suenan fuerte para su reemplazo son el diputado rionegrino del Frente de Todos, Martín Soria, y su par bonaerense, Ramiro Gutiérrez, hombre cercano al titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Sin embargo, no se descarta que pueda surgir un tercer nombre.

"Me ha planteado la semana pasada su idea de dejar el Ministerio porque ella cree que el tiempo que viene es un tiempo que necesita otra actitud", describió el Presidente.

"Marcela me venía planteando su idea de dejar el Ministerio porque ella cree que el tiempo que viene necesita otra actitud. Marcela no viene de la política y está agobiada. Ya el colmo es que Stornelli diga que la llamó para solidarizarse y ella ni lo conoce a Stornelli, no tiene el teléfono", agregó.

La salida de Losardo se da en momentos en que Alberto Fernández entabló cruces con el Poder Judicial por el accionar de los jueces y en el que plantea una reforma del sistema.

Asimismo, el Presidente lanzó la iniciativa de crear una comisión bicameral en el Congreso que revise el accionar de los jueces, algo que oportunamente Losardo salió a explicar que no se trataba de sancionarlos sino de monitorear sus funciones.

Losardo, amiga y socia de Alberto Fernández, a quien conoció en sus años de facultad, se hará cargo ahora de la embajada argentina ante la UNESCO en París, cargo que quedó vacante tras el deceso en noviembre pasado por coronavirus de Fernando "Pino" Solanas.

Losardo y Alberto pasaron juntos por la Superintendencia de Seguros, el Banco Provincia, montaron un estudio jurídico abrían y cerraban cuando Alberto ingresaba a la función pública. Además, la abogada estuvo entre 2005 y 2009 como secretaria de Justicia.

Durante la campaña se desempeñaba como los “ojos y oídos” del candidato en todos los equipos técnicos que estuvieron diseñando diagnósticos y planes para su gobierno.

“Nos conocimos en la Facultad porque yo cursaba con su primera mujer (Marcela Luchetti). Empezamos a trabajar juntos y seguimos trabajando juntos toda la vida”, dijo Losardo sobre cómo inició el vínculo con Alberto Fernández. En el grupo de la facultad también estaba Fernando Mitjans que se transformó en su marido y padre de su hija, escribano y actual presidente del Tribunal de Disciplina de la AFA. De aquella camada surgieron, además, el ex embajador ante Naciones Unidas Jorge Argüello y Claudio Moroni, el ministro de Trabajo.

La abogada de 61 años cuenta con fluidos lazos tanto con jueces federales como con la propia Corte Suprema, donde su interlocutora es Elena Highton de Nolasco ya que formó parte de la cátedra de Highton y conserva una buena relación con ella.

Losardo describió a Alberto Fernández como “una persona maravillosa, con una calidad profesional, con un ética increíble, con una pasión por el trabajo…es incansable. Su camino lo fue demostrando, su recorrido fue siempre de trabajo y rectitud”. “Fue un shock para mí cuando me enteré que sería Presidente”, destacó.