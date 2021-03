Liga Nacional: ajustada derrota de OTC ante Regatas

martes 09 de marzo de 2021 | 21:53hs.

Oberá Tenis Club (OTC) tuvo una buena tarde en lo que respecta a su trabajo conjunto, que lamentablemente no lo pudo coronar con una victoria. En la previa sufrió las bajas de Enzo Ruíz (desgarrado) y Nicolás Paletta (neuritis en el nervio cubital de su mano derecha) por lo que no pudieron estar.

Con ese panorama, el equipo salió mentalizado en que debía redoblar los esfuerzos para enfrentar a Regatas de Corrientes, uno de los más regulares de la temporada. Y así lo hizo, forzando al rival hasta último momento, que se quedó con el juego en la anteúltima pelota.

El Celeste fue regular en toda la tarde, hizo un buen trabajo defensivo y en ataque encontró por momentos buenos lanzamientos y en otros no logró concretar las oportunidades que generó.

Taiel Gómez Quinteros se hizo cargo de la base en casi todo el juego, y lo acompañó otro U23 como Hans Feder Ponce, en una posición que no es la suya. Los extranjeros Young y Kent trabajaron bien en los dos aros para defender a Gallizi y Fernández (ambos jugadores de la selección Argentina).

Otro de buen rendimiento fue Sánchez, ingresando desde el banco, sumando 9 puntos, capturando 6 rebotes y dando 2 asistencias. Se peleó bajo los dos aros y oxigenó al equipo cada vez que ingresó.

Por su parte Schoppler, fue parejo y constante, junto a Eseverri con su experiencia animaron a sus compañeros, aportaron puntos y mucha garra defensiva. Zago, de a poco va tomando ritmo de juego, al igual que Brocal quien viene de recuperarse de un desgarro.

OTC tuvo mucha actitud, no se cayó cuando Regatas tuvo parciales de 8 o 9 puntos consecutivos, siempre se repuso y estuvo en juego. Pero en momentos claves, donde el rival no anotaba, tuvo oportunidades de despegar, pero la efectividad no se hizo presente.

El último cuarto fue la clave, donde los correntinos llegaron con resto físico. Encontraron un doble seguido de falta técnica dudosa, en la reposición otro doble y pasaron al frente con el aporte de Gallizi y Vildoza.

Ahora OTC deberá reponer energías, enfocarse en recuperar soldados para las batallas que le restan, como las del viernes (11hs) y sábado (16.30), frente a Obras y Ferro respectivamente.