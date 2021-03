El padre de Cavani alimentó el sueño Xeneize: “Si vuelve a Sudamérica, se inclina por jugar en Boca”

martes 09 de marzo de 2021 | 19:30hs.

En Boca se ilusionan con tener a Edinson Cavani para la próxima temporada. Todo está en marcha y parece que poco a poco se ve encaminando. El uruguayo de 34 años tendría los meses contados en el Manchester United y Juan Román Riquelme ya hizo un fuerte acercamiento para intentar traerlo a la Argentina y que juegue con la azul y oro en el pechi. Hoy, su papá, alimentó alimentó el sueño de todos los hinchas.

“Hay un 60% de chances que Cavani vuelva a jugar en Sudamérica porque no se siente cómodo en Inglaterra. Creo que va a terminar jugando cerca de Uruguay en junio y lo seduce jugar en Boca, le gustaría jugar ahí”, dijo Luis Cavani, el padre del delantero del seleccionado uruguayo, que abrió la puerta de par en para que su hijo juegue en Boca si finalmente toma la decisión de no seguir en la Premier League inglesa.

Por supuesto que la negociación no es fácil. Cavani no está a pasitos de Boca. Incluso, el Manchester quiere renovarle contrato por otra temporada. Pero el ex goleador del PSG, Nápoli y Palermo va a ser papá en los próximos meses y tiene ganas de vivir cerca de Uruguay.

“Edinson tuvo muchas conversaciones con Riquelme y a él le gustaría jugar en Boca. Ya lo imagino jugando con Tevez y colgándose del alambrado para gritar un gol enla Bombonera”, agregó Luis Cavani en declaraciones a TyC Sports.

Cavani lleva jugados 25 partidos en la actual temporada del fútbol inglés y convirtió 7 goles. Sin embargo, él esperaba tener un mejor presente. Antes de tomar la decisión de renovar o volverse a Sudamerica tendrá que saber cuáles son los planes del entrenador Ole Gunnar Solskjær.

El contrato de Cavani

De acuerdo a la información que circula en el mundo Boca, el uruguayo le habría pedido a la dirigencia un contrato por tres años ganando lo mismo que en un año en el Manchester United. Si bien se trata de un monto muy alto para el fútbol argentino por la devaluación del peso con respecto al dólar, en el club estarían dispuestos a hacer un gran esfuerzo por tener a una gran estrella de la jerarquía de Cavani.