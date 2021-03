Continúan los robos en San Pedro, nuevamente delincuentes se llevaron una motocicleta

martes 09 de marzo de 2021 | 11:13hs.

Los hechos delictivos se hacen presentes en esta semana, fueron varios los vecinos de San Pedro que hicieron saber que fueron víctimas de algún tipo de robo, huerto y hechos vandálicos. Uno de los casos se registró esta madrugada donde los chorros se llevaron una motocicleta de 150cc.

El rodado pertenece a un joven de San Pedro, quien había dejado la motocicleta trabada en la galería de un departamento ubicado entre avenida Güemes y calle Mateo Durañona. Esta mañana, cerca de las seis, se percató de que la moto ya no estaba. La propiedad donde se encontraba la moto, cuenta con portón, por lo que no saben y no escucharon en qué momento entraron y se la llevaron. Se trata de una Motomel, color Azul con llantas negras.

De inmediato, el joven realizó la denuncia en la Comisaría Seccional Primera. Este es solo uno de los hechos que se vienen reiterando y generan preocupación en la localidad, los delincuentes se llevan desde cables de tendidos eléctricos hasta zapatillas como fue el caso de un kiosco ubicado en barrio María Ana Mogas, de donde los ladrones se llevaron cajones de cervezas, ropa y zapatillas.

En el mismo barrio otra familia se encontró con los vidrios de una vivienda trincados y los tejido caídos, fruto de acto vandálico o intento de robo. Y en varios puntos de la localidad familias registraron hurtos de cables en los tendidos eléctricos.