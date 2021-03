Con entusiasmo y gran alegría, alumnos de los primeros años volvieron a la presencialidad tras casi un año

martes 09 de marzo de 2021 | 7:49hs.

Este 9 de marzo, marca un antes y un después en la educación de la provincia de Misiones, es que después de casi un año de que los alumnos debieran dejar las aulas para trasladar las clases a sus domicilios, finalmente se volvió a la presencialidad este 2021 que estará signado por los protocolos de bioseguridad para evitar contagios de coronavirus.

En la Escuela Provincial​ N° 1 Martin de Moussy, todo es alegría y entusiasmo ya que mediante distanciamientos y medidas de bioseguridad, los estudiantes comenzaron a ingresar al establecimiento.

"Es una alegría volver, porque sabemos el valor de la educación, sabemos que el año pasado fue algo atípico por la pandemia pero sabemos que es muy importante regresar porque sin educación no se puede construir, es decir, los padres tienen mucha conciencia de eso y también los docentes", comenzó diciendo la vicedirectora de la escuela, Zulema Drozina a El Territorio.

Además comentó que los los alumnos están sumamente entusiasmados porque allí encuentran la construcción de lazos sociales, "los chicos querían volver, muchas personas no tenían conectividad el año pasado y no podían cursar, hay chicos que quedaron sin cursar, estuvimos en un 60 por ciento que se pudo conectar y un 40 no y ellos están preocupados".

"Nos organizamos mediante un protocolo institucional que se dividió en dos grupos: A y B de un mismo curso, 15 en un aula y 15 en otra, hoy comienzan los primeros años, van a funcionar 10 cursos a partir de las 7 de este martes", comentó.

Por otra parte destacó que son los preceptores quienes reciben a los alumnos en la puerta para observar la lista y realizar la sanitización para después ubicarlos en las aulas, "se va a trabajar en equipo, mientras que un profesor está en el aula, otro deberá asistir para poder estar entre la explicación, está todo organizado y estamos con grandes expectativas".

"Los alumnos deberán traer sus barbijos y si bien hay sanitización en el establecimiento es importante que los alumnos traigan su alcohol y no circular todo el tiempo en los baños, eso no está permitido. La escuela es grande y tenemos lugar suficiente para que los alumnos salgan pero hay que educar y concientizar que cuidar es cuidarnos", enfatizó Drozina.

Desafíos

La directiva también relató que es un gran desafío poder hacer que los alumnos tomen conciencia debido al gran entusiasmod el reencuentro, "se mantiene la distancia pero están contentos de volver a la escuela, da alegría verlos, para construir un mejor país necesitamos la educación y los chicos necesitan la escuela, el valor de la institrución escolar es muy importante"

"El desfío estará en mantener el protocolo y desarrollar los contenidos, concientizar y el docente deberá estar en el aula de forma permanente para poder controlar a los alumnos y concientizar que la enfermedad está y pueden contraerla y transmitir a sus padres", aclaró.

Finalmente acentuó que la escuela es un lugar de encuentro pero además se seguirá de manera virtual mediante la plataforma, "los alumnos que vienen esta semana a la escuela van a tener los contenidos subidos y el gobierno provincial dictó que el personal de riesgo trabajará de manera virtual y que espués de la segunda dosis de la vacuna recién volverán a la presencialidad".