martes 09 de marzo de 2021 | 6:05hs.

River perdió 1-0 con Argentinos en el cierre de la cuarta fecha de la Zona A de la Copa Liga Profesional. El único tanto del partido lo anotó Gabriel Florentín, el joven de 21 años que ingresó a falta de quince minutos y anotó un golazo con el tiempo cumplido. Los de Gallardo, que tuvieron chances y no les dieron un penal, están afuera de los puestos de clasificación.



El encuentro comenzó como suelen ser todos los partidos en los que actúa River: dominio de pelota, presión alta y triangulaciones. Así fue como llegó la primera ocasión muy clara.



A los 6’, tras un rebote que dejó un intento de Matías Suárez, Milton Casco recibió dentro del área y remató al travesaño, tras la rápida salida del arquero Lucas Chaves. Dos minutos después, respondió Argentinos con Gabriel Hauche, que definió de tijera tras un centro aéreo. En este caso fue Franco Armani quien, bien ubicado, embolsó la pelota.



Desde ese momento y hasta el final, ambos equipos se disputaron la tenencia. River fue el que propuso, pero Argentinos de contragolpe buscó complicarlo. Así fue como llegó una doble acción a los 45’ para el Bicho. Otra vez, Hauche pudo convertir pero definió forzado y Armani achicó bien y despejó con un brazo. Acción siguiente, fue Ávalos quien bajó una pelota para el remate de media distancia de Cabrera, que salió apenas desviada.



Un minuto antes, una acción discutida por todos. Matías Suárez cayó en el área reclamando un penal inexistente de Quintana. El delantero de River sintió el contacto, que no fue para sancionar penal, y tampoco mereció segunda amarilla, como reclamó el equipo visitante, por simular, ya que el leve roce sí existió.



Gallardo pareció haber tomado nota de esto, ya que en el complemento mandó a la cancha a Rafael Santos Borré por Matías Suárez, quien amonestado corría peligro de perderse el Superclásico ante Boca del domingo en la Bombonera. Además, el Muñeco dispuso el regreso de Jonatan Maidana por Robert Rojas, quien acusó un golpe, y el de Agustín Palavecino por Jorge Carrascal (cambio táctico).



A los 13 una de las jugadas más polémicas: Álvarez habilitó de manera sensacional con un taco para Borré que forcejea y cae luego de que le rocen el botín desde atrás. Fue un claro penal que no cobró Nicolás Lamolina.



Fue el mejor momento de River al promediar esta etapa y ya merecía romper el cero del marcador. Como ocurrió a los 17 con un contragolpe perfecto que se llevó a Julián Álvarez a toda velocidad y un centro preciso para el cabezazo de Borré, que pegó en el palo derecho de Chaves, que nada podía hacer. Luego fue el turno de Palavecino, quien remató desde la medialuna y la pelota salió desviada.



En el cierre, cuanto todo parecía terminaba en empate, una buena jugada del Bicho terminó en gol de Gabriel Florentín, festejo y primera victoria para la visita.