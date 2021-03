Vacunas: mañana habilitarán los turnos para mayores de 65

martes 09 de marzo de 2021 | 6:04hs.

El Plan Estratégico de Vacunación contra el Covid-19 avanza en Misiones a medida que llegan los lotes de dosis. En ese sentido, hoy se habilitará la turnera para las personas de entre 50 a 59 años de edad con comorbilidades no oncológicas, a quienes se les destinó la vacuna china Sinopharm.



Mientras, mañana estará habilitada para los mayores de 65 años, que recibirán el primer componente de la rusa, Sputnik V. En ambos casos, se informará a través de las cuentas oficiales del gobierno de Misiones el inicio de la inscripción, que se hará en el sitio web del Ministerio de Salud Pública: https://salud.misiones.gob.ar/registro-vacunacion-covid-19/ o al link alternativo en caso de no poder ingresar en el anterior https://misionessalud.dirmod.com.



El domingo llegó a la provincia una remesa de 10.800 vacunas multidosis del componente 1 de la Sputnik V, de manera que se reanuda la inmunización en la población de mayor riesgo.



Al igual que las 11.700 dosis de Sinopharm que arribaron el sábado, las rusas llegarán a toda la provincia en 20 puntos de vacunación asignados en las seis zonas sanitarias de Misiones,



La Sputnik V comenzó a destinarse a los mayores de 65 años el pasado 23 de febrero podrán anotarse. Ahora, el lote de 10.800 se distribuirá de la siguiente manera: zona Norte, 1.800 dosis; Paraná Centro, 1.600 dosis; Capital, 2.300 dosis; Centro-Uruguay, 1.530 dosis, zona Sur 1.610 dosis, y Noreste, 1.160 dosis.



Por otro lado, continúa la vacunación al personal docente. El Consejo General de Educación (CGE) continúa desarrollando la etapa de vacunación a menores de 60 años CGE /Spepm, hasta cumplir el lote de 8.000 dosis destinadas al sector educativo en esta oportunidad.



En ese sentido, precisaron que deben concurrir a inmunizarse hoy solamente las personas que figuran en el listado y en los horarios correspondientes a la terminación de su número de documento (nómina: https://www.cgepm.gov.ar:8887/prensa/wp-content/uploads/2021/03/Vacunación-Nómina-20210309.pdf).



Las dosis que se esperan

Asimismo, se espera una partida de al menos 9.600 dosis del componente 2 de la Sputnik V, que se usará para inmunizar a los trabajadores de la salud, adultos mayores, docentes mayores de 60 y efectivos de las fuerzas de seguridad que ya recibieron la primera dosis.



Estos lotes corresponden a una parte de las 1.249.500 vacunas que Argentina recibió entre el domingo y el lunes desde Moscú. De esa cantidad, a Misiones le corresponden unas 30 mil vacunas, según su coeficiente de población.



La inmunización a este grupo de mayores de 65 años tuvo una pausa porque según indican los detalles técnicos de la Sinopharm (China), no está indicada para las personas de 60 años en adelante; en tanto, sí es efectiva de los 18 a los 59, según se precisó.



Por ello, se dio lugar a los misioneros y misioneras que tengan entre 50 y 59 años con comorbilidades no oncológicas. Para ello también debían sacar su turno y tener certificado médico en el que constara su condición.



El Ministerio de Salud Pública de Misiones detalló en un informe que desde el 29 de diciembre hasta el viernes último se colocaron 32.493 primeras dosis de las tres vacunas recibidas: Sputnik V, Sinopharm y Covishield. Hasta el domingo la provincia había recibido en total 71.900 dosis: 32.200 de la Sputnik V, de las cuales 26.300 son del primer componente y 5.900 del segundo; mientras que 14.500 son de la Covishield y 25.200 de la Sinopharm.