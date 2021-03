Clamor que se hizo visible

martes 09 de marzo de 2021 | 6:00hs.

No fue un día más. El símbolo de la lucha atravesó todas las barreras. Primero asomó el color lila y luego, la marea fue tajante: “Ni Una Menos”. Comenzaron a pasar los minutos, el itinerario hacia la plaza 9 de Julio comenzó a desarrollarse y con el tiempo, las consignas fueron cambiando. Ese espíritu que volvió a la calle para alejar los miedos que hubo cuando empezó la puja se hizo visible. Hubo impotencia, tristeza, dolor por las que ya no están; pero algo quedó claro, ese cúmulo que afecta lo más íntimo no opacó las ganas de defender los ideales de equidad. Y el clamor femenino se sintió al unísono en el 8M (más información en páginas 16 y 17).